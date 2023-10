La justicia tailandesa acusa a Daniel Sancho de asesinar y posteriormente descuartizar a Edwin Arrieta, delito por el podría enfrentarse a cadena perpertua o incluso a la pena de muerte, vigente todavía en el sistema penitenciario de Tailandia. Por el momento, el chef permanece desde hace más de un mes en la prisión de Koh Somui.

El periodista Ángel Moya ha apuntado en el programa de Televisión Española Mañaneros que la policía tailandesa ha incumplido dos promesas que le hizo al joven tras su detención. "Primero, le prometieron que lo iban a extraditar rápidamente a España y que no le iban a acusar si colaboraba", detalla Moya.

No obstante, esta no fue la única promesa inclumplida. "También le dijeron que no iban a acusarle de asesinato, sólo de homicidio imprudente por una pelea por las presuntas amenazas de Edwin Arrieta y que la policía da por cierto", ha añadido el comunicador.

No obstante, es difícil que esto pueda llegar a demostratrse, ya que tal y como ha explicado moya "es su palabra contra la de la policía de Tailandia". Además, Daniel Sancho continúa sin tener defensor legal, y ayer tuvo que ofrecer una nueva declaración en el tribunal de Samui sin defensa.

Daniel Sancho continúa sin defensa

Khun Anan fue el primer abogado encargado de la defensa del español desde que el joven condesara el asesinato y descuartizamiento del cirujano. No obstante, Rodolfo Sancho decidió prescindir de sus servicios, en teoría porque prefiere encontrar un letrado especialista "que se haya enfrentado antes a este tipo de crímenes".

El exabogado de Daniel Sancho concedió hace unos días una entrevista para la revista 'Semana'. "Mi única preocupación ahora es que Daniel quede en manos de alguien cuya estrategia pueda llevarle a la pena capital, pero yo no puedo ayudar a quien no desea escucharme", lamentaba.

Por otra parte, opinó que la situación legal en la que se encuentra el chef es muy delicada: "En este caso tan claro para el juez, librarte de la pena de muerte ya sería un gran triunfo", aseguró. El letrado, además, expresó tajantantemente que "si no cambian de estrategia legal", Daniel Sancho será condenado a pena de muerte "sí o sí".