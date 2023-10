El documental de David Beckham está dando mucho de qué hablar. Uno de los asuntos más comentados ha sido la aventura que vivió el futbolista con Rebecca Loos cuando ya tenía dos hijos con Victoria Beckham. En 2004 la española concedió una entrevista en la que revelaba su affaire con Bekcham por la que se enbolsó 338.000 euros. Según explicó, el romance se dio cuando Loos era la niñera de Brooklyn y Romeo cuando David y Victoria vivían en Madrid.

De hecho, el matrimonio Beckham aborda esta infidelidad en el documental de Netflix, y a Rebecca Loos no le ha gustado cómo han hablado de ella. En unas declaraciones que ha ofrecido al Daily Mail, Loos ha criticado que el exfutbolista se posiciona como la "víctima": "Él puede decir lo que quiera, por supuesto, y entiendo que tiene una imagen que preservar, pero se presenta a si mismo como la víctima y me hace parecer una mentirosa. Está sugiriendo indirectamente que soy yo quien hizo sufrir a Victoria".

Rebecca Loos ha hablado sobre David Beckham en varias ocasiones en los medios de comunicación, y fue ella la que destapó que no era la única mujer con la que David habría engañado a Victoria. En 2004, en una entrevista que concedió a The Sun, confesó que el exfutbolista había intercambiado "mensajes explícitos de móvil" con una modelo española muy famosa.

"Victoria me llamó a una fiesta y me dijo: 'Encuentra a David'. Él estaba en un dormitorio con una modelo. Había comida maravillosa, una banda de samba brasileña y champán a raudales. Le encontré escondido al fondo del jardín charlando con una despampanante modelo española". Explicaba Loos en la entrevista. La modelo se trataba de Esther Cañadas. "Esther estaba encantada con David y él se sentía halagado por su atención. La llamaba 'labios grandes'", aseguró la española.

En esas mismas declaraciones, Rebecca Loos explicó que el affaire de Beckham con Esther Cañadas fue el motivo que acabó dinamitando el vínculo que ella mantenía con el exfutbolista: "Intercambiaba con ella mensajes igual de íntimos que los míos. Impidió que nuestra relación fuera más allá. No me gustó que David no fuera sincero conmigo, pero tampoco me enfadé. Trivializó lo que compartíamos".