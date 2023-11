La expresidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas, de 42 años, y el exdiputado del Parlament de Catalunya Xavier Cima, de 45 años, se separan tras seis años casados y casi una década de relación. Así lo adelanta Vanitatis, desde donde han confirmado que la pareja no ha logrado superar una crisis "vital y sentimental", cuyo origen se remonta a la pasada primavera.

Pese a que ambos siguen viviendo en Jerez, ciudad natal de la expolítica, y "se llevan muy bien", eso no ha sido suficiente para salvar su relación. "No ha sido nada traumático porque ha sido largo y muy meditado", señalan fuentes del entorno de la pareja al citado medio. Con todo, la separación no ha impedido que ambos sigan manteniendo el contacto: "Hacen planes juntos, van los dos al parque con los niños [sus dos hijos] como buenos amigos, en su estilo, sin estridencias ni malos rollos", añaden.

Cabe recordar que ya en julio comenzaron a salir a la luz los primeros rumores que hablaban de un posible divorcio entre la ya expareja.

A esta crisis sentimental se ha sumado, además, una temporada en que Arrimadas ha centrado todos sus esfuerzos en la crianza de sus hijos. Si bien reconocen que las ofertas de empleo no le deben faltar, lo cierto es que tras el hundimiento de Ciudadanos y el abandono de la actividad política, la abogada ha pasado unos meses sin empleo para "dedicarse a los suyos".

Una situación que, según avanza Vanitatis, cambiará muy pronto, ya que en enero de 2024 comenzará a trabajar en "una conocida empresa". Por su parte, Cima continuará compaginando la crianza de sus dos pequeños con su trabajo como consultor en su empresa Year One Partners.