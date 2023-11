La ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro ha sido una de las más mediáticas de este último año. Hace a penas cuatro meses salía a la luz que la catalana y el puertoriqueño habían puesto punto y final a su relación, pero todo apunta a que ella ya se habría vuelto a ilusionar con otra persona: Jeremy Allen White.

Rosalía y Rauw Alejandro se lanzan indirectas en los Latin Grammy

Los dos artistas coincidieron recientemente en los premios Latin Grammy que se celebraron en Sevilla el pasado 16 de noviembre. De hecho, los dos actuaron en la gala, y todo apunta a que la elección de las canciones que interpretaron no fue algo casual. Rosalía cantó 'Se nos rompió el amor' de Rocío Jurado, mientras que Rauw Alejandro escogió 'Se fue', de Laura Pausini.

Tu Página Web

Han sido varios los rumores que han circulado en redes sociales y medios de comunicación que apuntaban a que la catalana y el puertoriqueño se habrían podido dar otra oportunidad, como las publicaciones que ambos compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram en las que aparecía el mismo diccionario de composición poética, él en una storie y ella en una publicación en su feed.

Rosalía y Allen White: ¿relación a la vista?

No obstante, todas las esperanzas que llevaban a una posible reconciliación entre Rosalía y Rauw se desvaneciero prácticamente por completo, ya que la cantante ha fue fotografiada dando un paseo por Los Ángeles con un conocido actor: Jeremy Allen White. Estas imágenes podrían significar que la catalana podría haber recuperado la ilusión rehaciendo de nuevo su vida.

Ahora la cantante y el actor han sido pillados juntos de nuevo. Las imágenes han sido publicadas por TMZ, y fueron tomadas ayer, 29 de noviembre. Rosalía y Allen White aparecen juntos fumándose un cigarro en un aparcamiento de la zona de West Hollywood.

.@Rosalia ayer fumando junto a Jeremy Allen White en Los Ángeles pic.twitter.com/wJKL7OQeCw — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) 30 de noviembre de 2023

A los seguidores de la 'Motomami' no solo les ha sorprendido que haya sido sorprendida de nuevo con el intérprete, sino que aparezca fumando, ya que durante una visita a El Hormiguero, la cantante aseguró que no fumaba: "Pablo yo no fumo, esta voz de colibrí no aguantaría".