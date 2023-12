La ruptura entre Laura Escanes y Álvaro de Luna ha sido una de las más mediáticas de este último año. Hace apenas un mes que los jóvenes comunicaron que habían decidido poner punto y final a su relación, pero desde entonces han intercambiado alguna que otra indirecta a través de las redes sociales.

Hace tan solo unos días la influencer compartió unas palabras en su cuenta de Instagram que dejaba entrever el posible motivo de la ruptura amorosa entre ella y el cantante: "Porque, tal vez, es mejor con alguien que no haya tenido hijos previamente, porque ya vengo quemada... Yo que sé. Me he puesto a pensar en mi vida. Con la edad que tengo, 27, estado civil divorciada, con una hija... Siendo conocida y la poca privacidad que hay a veces... Siento esas mochilas".

"Ojalá que te vaya bonito"

Ahora la catalana ha vuelto a utilizar las redes sociales para lanzar una indirecta a Álvaro de Luna. O no, pero éste lo ha sentido así porque, de hecho, le ha contestado. Ella ha compartido una storie en la que se lee una parte de la letra de la canción de Chavela Vargas 'Que te vaya bonito'. La letra dice lo siguiente: "Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que to ta no existo".

Además, Escanes ha añadido unas palabras a la storie que ha compartido desde Spotify: "Escuchar a Chavela Vargas es todo". Fuera o no una indirecta dirigida a Álvaro de Luna, él le ha contestado a través de otra red social, X, antigua Twitter, con una sola palabra: "Ojalá".