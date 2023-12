Si tiene más de 30 años es probable que los nombres de Aída Redru y Lucía de la Puerta no le suene absolutamente a nada pero ambas han protagonizado una de las rupturas más sonadas de los últimos tiempos. Como todo ahora, ambas han narrado lo ocurrido en tiempo real a golpe de TikTok y directo... desde el anuncio de su relación, sus besos, sus viajes, su pisito de enamoradas y ahora... su ruptura y sus motivos. Solo tiene que buscar en Google o TikTok estos nombres para hacerse una idea de la magnitud de esta pareja y de cómo han pasado de estar celebrando a cupido a mandarse indirectas al más puro estilo Shakira y Piqué. Entre las dos casi sumaban casi 5 millones de seguidores en esta red social y se han convertido en todo un fenómeno de masas para los más jóvenes.

Este éxito tiene una contrapartida y es la intensidad con la que sus seguidores devoran todo los que ocurre entre las dos tras su ruptura. Lucía tiene 23 años y Aida 20. Las dos estudian carreras relacionadas con la Sanidad y las dos son cantantes y tiktokers. De hecho hay quien las considera dos de las influencers con más proyección nacional. Las dos comenzaron a colaborar entre ellas hacer meses. Se mencionaban indirectamente en sus canciones, se dejaban comentarios recíprocos en sus publicaciones y 'llamitas', compartían directos y videos y en julio cerraron una de las salas de fiestas más conocidas de Madrid para celebrar un evento privado con un grupo de seguidores y anunciar en directo por sus redes que eran pareja. Los dos ahora eran una... pero por poco tiempo.

Infidelidad y canciones llenas de reproches

Hace una semanas, y también a golpe de Tiktok, las dos confirmaron que ya no estaban juntas y a partir de ese momento la que fuera idílica pareja comenzó a verse inmersa en rumores de infidelidad. Lucía fue la primera en salir a la palestra y puso en duda la lealtad de Aída, a la que acusó de haberle sido infiel.

Finalmente Aída lo reconoció y a través de una canción le pidió perdón a su ya expareja. Y, tal como podría haber vaticinado su propio nombre, 'Arde' no apaciguó nada... sino todo lo contrario. Con frases como "fuiste la suerte que no supe cuidar", "fui yo quien desgarró tu herida" o "no te estoy pidiendo que me perdones", la joven se ha puesto en contra a gran parte de los seguidores de su exnovia que, lejos de permanecer al margen, ha decidido hacer como Shakira y ha lanzado otro single en el que se desquita de Aída le planta las cuarenta a golpe de reproches.