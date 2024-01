José Luis Martínez Almeida sorprendió el pasado mes de junio acudiendo por primera vez con su novia a un evento público. El lugar elegido para presentar a su nueva ilusión fue la plaza de todos de Las Ventas, a la que el alcalde de Madrid asistió para ver la Corrida de la Asociación de la Prensa. De hecho, la pareja estuvo situada justo delante del rey Felipe VI, y tal y como informó el diario ABC, Almeida salió para recibirle cuando acudió a la plaza.

Ahora Almeida y Urquijo han vuelto a ocupar los titulares, ahora porque suenan campanas de boda. Ambos han decidido que pasarán por el altar el próximo año. No obstante, la periodista Beatriz Cortázar ha adelantado qeue lo más probable es que el alcalde de Madrid trate de desmentir esta información: "No les hace nada de gracia que lo digamos. Me dicen antes de verano, aunque no me dan la fecha. Va a ser en 2024".

Los primeros detalles de la ceremonia: dónde se celebrará

Por otra parte, también se ha desvelado dónde se darán el 'sí quiero' José Luis Almeida y Teresa Urquijo y Moreno. Todo apunta a que la ceremonia no se celebrará en ninguno de los lugares icónicos de la capital española, es decir, ni en La Almudena ni en Los Jerónimos. Al parecer, la boda tendrá lugar en una capilla que la familia joven tiene en Navalagamella, a las afueras de la ciudad.

Quién es Teresa Urquijo y Moreno

La novia del político es Teresa Urquijo y Moreno, una joven de 26 años que ha estudiado un doble grado de Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Pontificia de Comillas. Actualmente, según informa El Español, trabaja como analista de inversión para una gran inmobiliaria. Pese a su juventud, cuenta con una gran trayectoria profesional, ya que ha desempeñado esta misma profesión en Filipinas, Inglaterra y México previamente.