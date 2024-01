A pesar de que Rocío Carrasco generalmente mantiene su vida privada alejada del escrutinio público, sus recientes apariciones en televisión ("Bake Off: famosos en el horno" y el "Homenaje a María Teresa Campos" en TVE) la han obligado a tener que hacer una excepción y atender las preguntas de los periodistas.

La hija de Rocío Jurado ha aprovechado la ocasión para volver a expresar lo poco que le atraen estas fechas desde que su madre falleció y, al mismo tiempo, no ha podido evitar tener que responder a las preguntas sobre su situación matrimonial y si son ciertos los rumores de un posible divorcio de su esposo, Fidel Albiac.

Las palabras de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco afirma que la Navidad es un período que ya no le atrae y menos aún las fiestas más señaladas, como el 25 de diciembre. De hecho, confesó que esa jornada la pasó "comiendo con Terelu Campos" mientras que "las demás fechas pues... No me llaman la atención, no".

Sobre su matrimonio con Fidel Albiac, su pareja desde hace más de 20 años, Rocío Carrasco reveló que el sevillano se ha hartado y le ha dicho que ya "no puede más". Sin embargo, la hija de Rocío Jurado no se refería a una posible ruptura sentimental entre ambos, sino a lo que su esposo tenía que hacer como consecuencia de la participación de ella en un talent show de cocina: "Bake Off: famosos en el horno".

Y es que la hija de la más grande debía cocinar numerosos postres y su marido, Fidel Albiac, "es el catador oficial". Al final, él se ha hartado y ya no quiere seguir probando más postres. "No, Fidel me dice que no le haga más. Que no puede más. El pobre mío está todo el día: 'Gorda, ya. Ya, por favor'", explicaba Rocío Carrasco entre risas.

Con estas palabras, la también hija del famoso boxeador Pedro Carrasco desmentía de manera tajante los rumores de crisis en su matrimonio con Fidel Albiac. Instantes después, se refería a su posible vuelta de manera continua a la televisión, un medio que le encanta, según ella misma admite.

"A mí la tele me ha gustado siempre. De hecho, trabajar en ella es lo que he hecho siempre. Ahí lo dejo", lanzó con unas frases que ya han destapado todos los rumores acerca de un posible regreso de Rocío Carrasco como presentadora de un programa de televisión.