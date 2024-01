Las canciones cargadas de despecho y desamor parecen estar a la orden del día. El último cantante en sumarse al carro ha sido Álvaro de Luna, que tras su ruptura con Laura Escanes ha lanzado una canción llena de dardos para la incluencer, marcándose lo que muchos ya están describiendo como 'un shakirazo'. No obstante, Escanes no se ha quedado callada y ha reaccionado.

Tras su ruptura el pasado mes de octubre, todo apuntaba a que la ruptura había sido algo consensuado, y que pese a todo ambos mantenían una buena relación. De hecho, la influencer felicitó al artista después de que recibiera su premio en la gala de LOS40 Music Awards. Es más, ante las continuas preguntas de la prensa, Escanes acabó describiendo con las siguientes palabras su relación actual: "Hay cordialidad y cariño. Todo está bien".

No obstante, parece que tanto la cordialidad como el cariño se han acabado. Al menos, por la parte de Álvaro de Luna. Y de hecho no, todo no está bien. El cantante ha lanzado una canción llena de dardos para Laura Escanes: 'Suerte ;)'.

La reacción de Laura Escanes a la canción de Álvaro de Luna

Como no podía ser de otra manera, Laura Escanes se ha sentido más que aludida con la última canción que ha lanzado su expareja. De hecho, la influencer, quien suele ser bastante natural y transparente con su vida privada en redes sociales, ha decicido lanzar una indirecta publicando unas palabras en Threads, la nueva red social de Instagram: "Con lo tranquilita que yo estaba".

Por otra parte, la joven catalana también ha compartido una historia en Instagram con una canción, Qué triste, de Havibo y Hens, acompañada de unas palabras que claramente van dirigidas a Álvaro de Luna: "Dice más cómo te vas que cómo llegues".

La letra de 'Suerte ;)', la nueva canción de Álvaro de Luna

Hoy ha sonado el reloj

Y me llevó el sentimiento

Por fin te puedo decir

Que pa' ti no tengo tiempo

Escucho dentro una voz

Mientras sales que recuerdo

Yo quise todo contigo

Y tú quisiste dolerlo

Yo como un tonto creyendo en tus cuentos

Tú quisiste matar lo que creí sería eterno

Yo te deseo mucha suerte

Que a ti te guarde la vida

Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería

Yo a ti te quise pa' siempre

Pero tú no lo veías

Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía

Yo te deseo mucha suerte

Que a ti te guarde la vida

Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería

Yo a ti te quise pa' siempre

Pero tú no lo veías

Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía

Yo no tengo tiempo pa' todas esas mierdas

Te di mi corazón y lo pusiste en venta

Cansado de tus mentiras y lo que inventas

Tú quieres volver, pero eso no me renta

Yo como un tonto creyendo en tus cuentos

Quisiste matar lo que creí sería eterno

Tú mientras tanto buscando otros besos

No pienso ser yo quien te abrace en este invierno

Yo te deseo mucha suerte

Que a ti te guarde la vida

Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería

Yo a ti te quise pa' siempre

Pero tú no lo veías

Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía