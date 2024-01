El matador Juan Ortega lleva meses toreando su corrida más complicada... y no está siendo dentro del ruedo. Desde que dejara colgada a su novia en el altar apenas unas horas antes de dar el sí quiero, Ortega se ha convertido en el foco de atención de la prensa. ¿Qué pasó por su mente para suspender 'in extremis' su boda con Carmen Otte? Tras meses de silencio, el torero ha dado la cara y lo ha hecho ante los micros de Carlos Herrera. Lejos de ser una decisión improvisada, Juan Ortega no ha dejado indiferente a nadie y, pese al dolor que pueda provocar en la que pudo ser su mujer, no ha tenido ningún problema en reconocer que la suspensión de su boda no fue una arrebato: "La cosa venía de atrás".

El torero Juan Ortega deja plantada a su novia en el altar Sosegado y sabiendo que iba a convertirse de nuevo en el protagonista del día, Ortega fue paso a paso y, desde el primer momento, fue toreando al periodista sin dejar de reconocer que todo cuanto hizo aquella mañana fue meditado: "Ya no soy un niño, son muchos años y sé cómo afrontar las cosas. Son decisiones que uno toma seguro de sí mismo y convencido, así que intentaré que me afecte lo menos posible". "En la sociedad en la que vivimos, la gente está acostumbrada a casarse o divorciarse, pero no a suspender una boda unas horas antes. Entiendo el follón que se formó, pero no me imaginaba que se iba a formar tanto revuelo". El único regalo que Juan Ortega no ha devuelto de su boda Lejos de una posible reconciliación, y a pesar del huracán mediático que se le ha venido encima, Ortega está seguro de la decisión que tomó, aunque sí lamenta las formas y el daño que ha podido causar a sus seres queridos. "La única verdad es que Carmen y yo somos dos personas que nos queremos mucho, teníamos una relación muy buena en muchos aspectos, pero yo venía arrastrando una serie de problemas y dudas que no fui capaz de resolver. Asumo mi equivocación y pido perdón, no por la decisión, sino por el momento en el que la tomé, porque tomar la decisión unas horas antes de la boda, con todo organizado y todos los invitados allí, entiendo el daño que se puede causar y el trastorno. El dolor, hubiera sido igual si lo digo unas semanas antes o semanas después, porque no deja de ser una ruptura entre dos personas que se quieren"