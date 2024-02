María José Cantudo, alejada de los focos desde hace varios años por sus problemas de salud, ha reaparecido este jueves en el plató de televisión de 'Y ahora Sonsoles'. La artista se ha sentado al lado de Sonsoles Ónega y, muy emocionada, le ha confesado cómo ha vivido estos años de retiro obligado y la alegría que sentía por volver a pisar un plató.

"He temido por mi vida porque he recuperado a la Cantudo que estaba un poquito ahí sin ganas de seguir adelante y he conseguido estar contenta" le explicaba la artista a la presentadora de televisión... pero, ¿qué le pasó a María José?

Recuperación

Después de muchas especulaciones y de su silencio mediático, Cantudo ha confesado que "me pusieron un medicamento que no me vino bien y me dio de todo, trombos" y, tiempo más tarde pasó la Covid-19 "y me dejó paralizado el cuerpo en una sillita de ruedas".

Cuando pensaba que ya nunca más volvería a ser la misma, encontró a un doctor que le ha devuelto la ilusión: "Me operaron y desde entonces ni un calmante, aquí estoy, pero lo pasé muy mal", explicaba con una sonrisa en su rostro.

La vedette recuerda a sus padres

La vedette española también ha recordado a su padre, de quien ha asegurado que "me ayudó mucho, él siempre me tuvo mucho cariño y mucha admiración" y a su madre: "He tenido suerte con mis padres y la tengo porque mi madre sigue con nosotros".

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha llegado cuando ha confesado que a los dos días de dar a luz a su hijo Manolo tuvo que seguir trabajando para salir adelante. En ese contexto, aseguraba que su hijo no le ha perdonado las ausencias que tuvo de pequeño: "Se lo digo desde aquí, he hecho todo lo que he podido, no he podido hacer más. Le pido disculpas desde aquí por si no lo he tenido todo lo que debía en mis brazos".

Sin poder contener las lágrimas, Cantudo se emocionaba y desvelaba que sus lágrimas tenían "una sencilla razón: yo pensé que no volvería a estar en un plató". La entrevista concluía con una confesión: "Soy una mujer feliz, vivo sola y necesito muy poco, creo que no he hecho daño a nadie, no me he metido con nadie".