Violeta Mangriñán comunicaba esta mañana a través de sus redes sociales que se encontraba en el hospital porque las contracciones que tenía eran muy fuertes... lo que significaba que se había puesto de parto de su segunda hija, a la que han llamado Gia.

Hace tan solo unos minutos, la influencer ha compartido junto a su pareja Fabio un book de fotografías con la recién llegada entre sus brazos anunciando así que se ha convertido en madre por segunda vez.

El mensaje de Violeta en redes

"Gia is comming. Rezad por nosotras" comentaba esta mañana y confesaba en su perfil que "llevo con contracciones desde las seis de la mañana. Hemos venido a las siete y media al hospital y me han dicho que me quede. Menos mal que ya me traía las maletas por si acaso. Sigo con contracciones, de momento las puedo soportar".

Segunda hija de la influencer

La llegada de Gia ha sido de lo más esperada para estos padres, pero sobre todo para su hermana mayor, Gala, que ahora compartirá su vida con ella: "Todavía no me hago a la idea cuando la miro de que en pocos días se convertirá en hermana mayor" explicaba Violeta hace varias semanas en una publicación.