El cantante canario, que no ha salido de la lista Top 50 España desde su gran boom en colaboración con el argentino Bizarrap, BZRP Music Sessions #52, y que ha enlazado hit tras hit, dio comienzo al 2024 despidiéndose del panorama musical, por lo menos temporalmente. De momento, el cantante no ha indicado cuánto tiempo durará su descanso o su break. Como él mismo escribia en su post de Instagram "Me quedaba una cosa por hacer y aquí la tienen", Quevedo lanza "La Última" con la que nos dice que de momento no va a quedarse.

"Me toca darme unas vacaciones, gente" A pesar del shock que está noticia ha causado en sus fanáticos, lo cierto es que Quevedo ya había dado señales de sus intenciones hace poco más de un año en su tema "Ahora qué", dónde canta "2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer". Con esto, el jóven de 22 años acudía el pasado martes a sus redes sociales para anunciar que necesita un tiempo alejado de la música y los escenarios, al mismo tiempo que lanzaba su última canción por el momento. "Me toca darme unas vacaciones, gente" decía en un vídeo publicado por un medio especializado. @tumusicahoy SE RETIRA TEMPORALMENTE 🥺🥺 @Quevedo anuncia su retiro temporal de la música 🙏🏻 Confirmó: “voy a intentar desconectar”, pero agregó “volveré pronto y quizás con un álbum” ⚠️ #tumusicahoy #quevedo #tmh #musicosentiktok #tiktokmehizover ♬ Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap & Quevedo El cantante empezó a tener impacto en el panorama músical en 2021 con su colaboración junto con La Pantera y Juseph en "Cayó la noche", en la que uno de sus versos ya se hizó viral entre los jóvenes. Pero no sería hasta verano de 2022 con su éxito "Quédate", de la mano de Bizarrap, en el que Quevedo se convertiría en un fenómeno a nivel mundial que no dejaría escapar a pequeños, ni mayores. Actualmente, BZRP Music Sessions #52 cuenta con más de 622 millones de reproducciones en YouTube. Desde entonces, el canario se ha convertido en un esencial en las listas de reggaeton gracias a su voz y estilo único. Con tan solo 3 años en el mundo de la música, Quevedo ha grabado colaboraciones con artistas de renombre mundial como Shakira, Maluma o Karol G. El futuro de Quevedo Las reacciones ante su comunicado son varias, desde aquellos que lo entienden, hasta aquellos para lo que es inlúso una alegría. También hay quienes opininan que no es un buen momento para que el artista se de un descanso, dado su corto, aunque intenso, recorrido en la música. Consideran que tendría que trabajar más en su carrera musical, consolidarla y, entonces, retirarse, cuándo sepa que tiene un público fiel esperando su vuelta, como el caso de la cantante internacional Taylor Swift. A pesar de la gran notoriedad que ha ganado el español, sigue siendo un artista nuevo. En la actualidad, vivimos en una inmediatez, en la que muchos cantantes nuevos emergen y consigen mucha notoriedad gracias a plataformas como Tiktok. Es el caso de la cantante SZA casi desconocida hace dos años y recientemente galardonada con dos Grammy por sus álbumes "Snooze" y "SOS" en la categoria R&B. Esta constante exposición a nueva música hace que se llegue a mucha audiencia, igual de rápido que se pierde. Bien es cierto que Quevedo tiene una voz dificil de olvidar, pero se espera que su descanso no sea muy largo para que no caiga en el olvido.