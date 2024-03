Julio Iglesias Jr. se convierte en padre

El hijo del famoso cantante, Julio Iglesias, e Isabel Preysler cumplió hace unos días 51 años, pero esta vez acompañado de una persona diferente de con quien celebró sus cincuenta. Julio Iglesias Jr. terminó su relación con Vivi Di Domenico el pasado junio, pero él no solo le ha dado una nueva oportunidad al amor, sino parece que también a la paternidad.

Hace unos meses Julito Iglesias y Ariadna Romero iniciaban su noviazgo. Ella es una modelo cubana de 37 años conocida en Italia por su participación en varios programas del país. Hoy mismo ambos han protagonizado una exclusiva para '¡Hola!' en el que han abierto las puertas de su nidito de amor en el Lago Tahoe y de esta nueva relación que mantienen como mucha ilusión.

Julio Iglesias Jr., durante la entrevista, dijo estar en el mejor momento de su vida, "tanto profesional como emocional". Además de dar un pequeño adelanto acerca de un proyecto televisivo junto a su hermana Chábeli que está en marcha. "Lo estamos grabando entre España y Miami. Es de reformas y decoración, pero no puedo avanzaros mucho, es sorpresa".

"Deseo y lucharé porque Ari sea la definitiva".

Entonces, el hermano de Tamara Falcó se adentró a hablar sobre los detalles de su vida con Ariadna Romero. La pareja se conoció en Miami y a pesar de tan solo llevar nueve meses de saliendo, Julio Jr. confía totalmente en su relación: "Para mí, la prueba está más que superada. No me imagino, a día de hoy, mi vida sin ella". Es más, no dudó en afirmar que esta será su última relación: "Tengo una edad en la que desearía tener una relación estable y duradera. Deseo y lucharé porque Ari sea la definitiva".

"No hay edad para ser padre"

Julio Jr. y Ariadna llevan viviendo juntos desde Navidad y el cantante califica la convivencia como "maravillosa". Pero no solo son ellos dos viviendo juntos en Miami, sino también el hijo de seis años de la cubana. "Me he encontrado con un hijo, y ya crecidito. La verdad es que yo no paro mucho en casa, pero cuando estoy con él disfrutamos los tres muchísimo. Ganarme su cariño y confianza ha sido una labor en la que ha contribuido mucho Ari", contaba el cantante. Aun así, confesaba que ser padres no entra su futuro cercano, pero es algo que no descarta. "No hay edad para ser padre. El día que ocurra, lo sabréis todos", añadía Julio Jr. al ser preguntado por el límite que conlleva la edad.

Toda la familia del cantante, tanto la que vive en Madrid, como la de Miami, ya ha conocido a su enamorada y dicen estar "encantados con ella". Por supuesto, esto incluye a los padres, Julio Iglesias e Isabel Preysler. Ariadna dijo quedar "como hipnotizada" al conocer a Preysler, a quien califica como "una persona magnética y destaca por "su personalidad y belleza" cuando la conoció en su casa de Madrid. Por otro lado, a Julio Iglesias le conoció en la celebración de su 80 cumpleaños. "Me dijo que era muy guapa, muy simpática y que nos deseaba que fuéramos muy felices", cuenta Julio Jr. que le dijo su padre.