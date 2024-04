La crítica de un influencer gastronómico al bar de Pablo Iglesias

La apertura del nuevo bar de Pablo Iglesias ha sido uno de los acontecimientos más comentados en redes sociales durante las últimas dos semanas. La Taberna Garibaldi se enclava en el número 8 de la calle Ave María de Madrid, en pleno barrio de Lavapiés.

La decoración del bar tiene continuas referencias y elementos del imaginario comunista. Esta ambientación ha hecho que este bar acumule opiniones completamente contrapuestas, desde críticas a elogios, prácticamente a partes iguales.

La experiencia gastronómica en Taberna Garibaldi

No obstante, la mayoría de valoraciones se centran precisamente en la gran carga ideológica del local, y no es su oferta gastronómica. Hasta ahora. Un influencer gastronómico, Pez Salvaje, ha compartido una crítica del bar de Pablo Iglesias.

El crítico gastronómico cuenta con más de 655.000 seguidores en TikTok, precisamente la plataforma en la que ha publicado el vídeo en el que da su opinión sobre su experiencia gastronómica en la Taberna Garibaldi.

"Ni bien, ni mal, sino normal"

"He venido a tomarme el vermú al bar de Pablo Iglesias. ¡Ven, que te lo voy a enseñar por dentro!", comenzaba diciendo mientras entraba en el bar. "Ni bien, ni mal, sino normal. Tiene lo mismo que tienen todos los sitios. Vinos de Madrid, más o menos cobran tres euros la copa", valoraba.

"Una cosa que me ha gustado es que podías coger tú mismo los aperitivos que quisieras", continuaba opinando, mientras cogía dos platos: uno con un trozo de chorizo y dos picos de pan, y otro con papas. Justo después, enfoca a una de las camareras del local: "El personal, currando como leones", aseguraba.

"Pues el sitio está bien. Me ha gustado el rollo esto de que te puedes coger los aperitivos que quieras, más o menos", contibuaba. Finalmente, ha considerado que echaba en falta la presecia de Pablo Iglesias: "No estaba Pablo Iglesias. Es decir, yo vengo al sitio de Pablo Iglesias para ver a Pablo Iglesias. El sitio está de maravilla. Un bar típico de Lavapiés. Me ha gustado. No sé si volveré, igual sí".