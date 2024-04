Alice Campello sobre su relación con Morata: "No le soporto, mastica y no soporto ni cómo mastica"

A sus 29 años Alice Campello es ya una empresaria e influencer de éxito, además de madre de cuatro pequeños junto a su marido, Álvaro Morata. Para muchas personas su vida puede ser, prácticamente, perfecta. Sin embargo, la joven ha confesado algunos de sus sentimientos más íntimos a Vicky Martín Berrocal en A solas con.

Las "minidepresiones" de Campello en los embarazos

Campello es madre de tres criaturas: los mellizos Leo y Ale, de cinco años; Edoardo, de tres; y Bella, de apenas un añito. La creadora de contenido se ha sincerado en el podcast, reconociendo que cada uno de los embarazos le ha afectado psicológicamente: "Después de todos los embarazos he tenido minidepresiones. Estuve muy mal emotivamente, es normal, le pasa a muchas mujeres", ha confesado.

Morata, su apoyo incondicional

En este sentido, ha agradecido que durante todas esas malas rachas su marido estuviera apoyándole en todo momento: "Es fundamental tener a alguien al lado que entiende tus malos momentos. Si no hubiese tenido a Álvaro peleando cada día por mi felicidad, no sé cómo… No me valoraba nada y no me sentía ni guapa. Ha hecho mucho. He estado muchas veces muy mal y él me ha levantado siempre, siempre. Ha estado en los peores momentos", contaba agradecida.

Campello recuerda que los embarazos y partos son momentos complicados por los cambios hormonales: "Había veces que yo le contestaba muy mal, y él me entendía: '¿Qué puedo hacer para que estés mejor?', me decía. 'Hace un día muy bonito, vamos a dar un paseo'". Por otra parte, la influencer también ha asegurado que "trabajó mucho" con un psiquiatra.

La mujer del futbolista ha explicado en la entrevista que, pese a que tanto a ella como a Morata les gustaría que la familia siguiera creciendo, tienen cierto miedo por las complicaciones que sufrió durante su último embarazo. Un susto que le llevó a estar ingresada en la unidad de cuidados intensivos.

Cómo es su relación

Alice ha asegurado que no concibe que su relación con Álvaro termine: "En mi cabeza es tan imposible... Puede pasar, y si pasara me quedaría con todo lo que ha hecho por mí. Pero no creo que vaya pasar. No le veo sin mí a él ni un segundo, e igualmente por mi parte. Es mi familia. Hemos crecido juntos. Discutimos, y podemos estar tres horas sin hablarnos, y tres horas después necesitamos estar juntos. Es amor. Sé que nunca me hará daño y yo no se lo haré".

Sin embargo, durante la entrevista también ha reconocido que, como en cualquier otra relación de pareja, no todo siempre es de color rosa, y evidentemente también tienen sus desencuentros: "A veces discutimos que parecemos dos locos. Hay épocas que no le puedo ni ver, que no le soporto, que mastica y no soporto ni cómo mastica. Pero hay amor".