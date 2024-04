Anabel Pantoja, víctima de un robo

Anabel Pantoja se ha marchado esta misma mañana a Roma de viaje romántico con su chico y nada le hacía pensar que iba a vivir uno de los mayores sustos de su vida nada más aterrizar en la ciudad del amor. Era la hora de la comida cuando la influencer y su novio se sentaban en la terraza de un restaurante a comer cuando un ladrón les sorprendía llevándose el bolso de la sobrinísima.

"No sabéis lo que me acaba de pasar sentada para comer" anunciaba en sus stories Anabel para comunicar a todos sus seguidores que "he sido víctima de un robo por desgracia", algo que "nunca me había pasado" y que ha vivido este jueves en primera persona.

"Voy a aprender a llevar el bolso así" explicaba Pantoja, haciendo referencia a ponérselo a modo bandolera, porque "lo he colgado en la parte de dentro de donde nos hemos sentado a comer" y entonces "ha sido muy desagradable porque no nos hemos dado cuenta y ha sido el camarero el que ha visto al ladrón, se ha formado un pifostio, ha salido corriendo, ha venido la policía".

Anabel ha podido recuperar el bolso

Anabel se ha puesto muy nerviosa porque al robarle el bolso "me dejaba sin documentación, sin móvil y sin nada aquí en Roma", pero gracias al comportamiento del camarero y a la rapidez de David ha podido recuperarlo y minutos más tarde "nos han traído en un coche de policía, he vivido como si estuviera viviendo una serie como 'Ángel y demonio'".

Una situación que le ha servido para mandar también un mensaje a todos sus seguidores: "Si no denunciáis esto va a seguir ocurriendo". Minutos más tarde, la influencer ha colgado un storie advirtiendo que se encontraba bien y que no quería preocupar nadie, solamente avisar a todo el mundo del peligro que sigue habiendo en las calles.