Dulceida estalla contra los mensajes de odio que está recibiendo tras anunciar su embarazo

"Tus mamis te esperan con muchas ganas". Así anunciaba Dulceida que estaba embarazada. La influencer y su pareja, Alba Paul, lo comunicaron a través de Instagram hace apenas unos días, junto a varias imágenes de ambas con una ecografía. Esta buena noticia se producía casi un año después de la reconciliación de la pareja. No obstante, las jóvenes están recibiendo muchas críticas después de anunciar que serán madres.

Este embarazo ha sido posible gracias al método ROPA, la técnica de reproducción asistida que han elegido Dulceida y Alba para ser madres. Este tratamiento, que une la fecundación y recepción de embriones, permite a las parejas homosexuales femeninas compartir la maternidad. Una de ellas será considerará la madre genética, por haber usado su óvulo, y la otra, madre biológica, por gestar el embarazado y encargarse de la lactancia.

Los mensajes de odio hacia Dulceida y Alba Paul

Son muchísimas las personas que se han alegrado de este embarazo. Sin embargo, otras muchísimas están lanzando mensajes de odio tanto Dulceida como a Alba por ser una pareja homosexual y decidir ser madres juntas. "Hoy os traigo un vídeo diferente, pero creo que muy necesario. Porque, después de dar la mejor noticia del mundo, he tenido que estar leyendo comentarios asquerosos, comentarios retrógrados, comentarios de energúmenos, que no saben que hay todo tipo de familias", comienza denunciando Dulceida en un vídeo.

La catalana ha decidido publicar un reel en Instagram denunciando los mensajes de odio que están recibiendo: "Obviamente, me imaginaba recibir algún comentario así. Pero no me imaginaba el nivel. Son verdaderas perlitas. Es que no hay que ser muy inteligente para ver que vamos a ser dos madres que le vamos a dar todo el amor del mundo a nuestro hijo o nuestra hija", continua diciendo, mientras intercala capturas de pantalla con algunos de los mensajes recibidos.

"Vuestro mundo es una mierda y está lleno de odio"

"Me parece penoso que en pleno 2024 haya tanta gente así. Alba y yo estamos en nuestra plena libertad de tener hijos con nuestros cuerpos, unos hijos que van a tener dos madres, sí. Incluso hay comentarios de personas que con odio, se preocupan muchísimo por los hijos de ‘oh, las terribles lesbianas’, y de su vulnerabilidad hacia el mundo. Cuando lo realmente preocupante es que estos niños se tengan que cruzar alguna vez en su vida con esta gente tan intolerante", lamenta.

Finalmente, la influencer sentencia advirtiendo que va a hacer caso omiso a las críticas, y que va a refugiartse en sus amigos y familiares, lejos de las críticas homófobas: "Vuestro mundo es una mierda y está lleno de odio. Estas opiniones no son respetables, por eso hay que combatirlas y no quedarnos calladas. Me vuelvo a mi burbuja donde las cosas no son perfectas, pero donde por lo menos puedo ser yo misma y estoy llenita de amor".