Luis Font, fundador de Locomía: "Hice negocio con mi cuerpo para poder avanzar"

Luis Font alcanzó la fama y la popularidad como integrante y funfador de Locomía, el mítico grupo de electro-pop que triunfó en la década de los 80 y principios de los 90. Sin embargo, su situación es muy distinta en la actualidad. El cantante reapareció el pasado mes de enero en 'Socialité' para hablar del complicado momento que está viviendo a nivel económico, hasta el punto de haber estado al borde de la indigencia.

Luis Font, al borde de la indigencia

"He estado a punto de irme a vivir a la calle", aseguró Font en el espacio presentado por María Verdoy: "No quería volver a estar en la oscuridad. Al menos en la calle me darían los rayos del sol, me daría la luz, vería gente. Sé que es muy duro decirlo, pero después de todo el camino del que vengo, esto no era nada". Con la voz quebrada y muy emocionado, explicó que han sido sus amigos quienes le han salvado de acabar en la calle: "Hace unas semanas me llamó mi amigo Edu y me dijo que no me lo merecía. Al final, siempre tengo gente, estos ángeles como Edu que me cuidan".

Ahora ha vuelto a vivir en Madrid, donde está en busca de oportunidades laborales. "Aunque me veais así tuneado, guapo, todo esto es un espejismo. Estos pelos me los hizo ayer Ángel Ostariz y esta ropa me la ha dejado mi amigo Óscar". "Tengo en este momento una paga de 250 euros. He buscado trabajo y he trabajado en sitios, pero me cuesta encajar", declaró en 'Socialité'.

Luis Font en 'Socialité'. / Telecinco

El momento en el que tocó fondo

Ahora, Luis Font ha concedido una entrevista para ABC, en la que ha ahondado más sobre su situación actual, y sobre todo haciendo especial hincapié en los años más duros de su vida. Después de haber alcanzado la cima de la fama, pasó a verse completamente solo, algo que le hizo caer en las drogas: "Llegué a convertirme en un zombie", asegura. Después, explica, tocó fondo cuando cogió la tarjeta de la que entonces era su pareja, y sacó dinero para comprar cocaína. Este acto llevó a una discusión, y finalmente esa persona le echó de su casa.

En ese momento, un amigo suyo le ofreció ir a Dinamarca para empezar de cero. "Descubro que tengo un físico y unos atributos que salen de lo corriente. Por una proposición indecente que me hacen, me creo un alter ego, Nacho Delfierro, de origen italiano", relata en la entrevista. "Yo venía de ser un zombi y Nacho era una persona que durante 60 minutos se sentía deseado. Hacíamos un intercambio, un trueque, pero curiosamente empecé a sentirme otra vez yo", asegura.

"No me oculto de nada, para seguir uno tiene que ir cerrando etapas", opina. Ahora, el fundador de Locomía ha celebrado que va a comenzar a trabajar como camarero en un hospital: "Estoy realmente feliz".