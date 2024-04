Tamara Falcó pasa la noche en casa de Isabel Preysler

Tamara Falcó ha estallado contra la prensa este jueves en 'El Hormiguero'. Harta de los rumores de crisis que persiguen a su matrimonio con Íñigo Onieva, y de la presión mediática que está sufriendo a raíz de salir a la luz su presunta discusión con su marido en un restaurante hace dos semanas, la marquesa ha dejado claro que está cansada de escuchar mentiras sobre ella y su relación en los medios de comunicación.

Jacinta y Vainilla: las culpables de la guerra de Tamara Falcó con sus nuevos vecinos / L-EMV

Desmiente los rumores de crisis

"Hay noticias de mentira, claro que hay noticias de mentira. Yo vivo noticias de mentira continuamente. Hay gente que se piensa que tiene derecho a mirar desde la calle con prismáticos. He tenido prensa desde toda la semana y miran desde la calle con prismáticos y debería estar prohibido", ha sentenciado molesta con los reporteros que hacen guardia a las puertas de su casa para preguntarle sobre su vida privada.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva. / L-EMV

No quiere enfrentarse con la prensa

Aunque asegura que intenta que la presión no le "agobie", Tamara sí ha admitido que en los últimos días ni siquiera ha salido a pasear a sus perros porque "no tengo necesidad de enfrentarme a un periodista preguntándome por mi familia, por Iñigo... No tengo la necesidad", ha insistido, sin entender la expectación que despierta cada uno de sus movimientos: "Nosotros llegamos a nuestras casas y queremos llevar una vida seminormal. Una cosa es que te pidan una foto en la calle y otra que te acosen. Muchas veces no puedes andar porque te están persiguiendo. Es muy agresivo". "A un camarero cuando termina su trabajo, nadie le pide una ración de calamares en la calle" ha sentenciado su alegato contra la prensa.

Tamara Falcó se queja de la presencia de las cámaras en su casa

Después de semanas hablando de una supuesta crisis matrimonialentre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la Marquesa de Griñón ha reaparecido ante las cámaras en el plató de 'El Hormiguero' y se ha enfrentado a la polémica. De una manera un tanto graciosa y natural, como siempre nos tiene acostumbrados, empezaba asegurando que de ella escriben noticias falsas todos los días... pero lo que nadie esperaba es que su discurso se fuera truncando a cada palabra.

"Yo tengo noticias de mentiras todos los días" se quejaba Tamara. Hoy ha sido el primer día que ha hablado públicamente del 'bulo' sobre la crisis con Íñigo... pero, ¿por qué no lo ha hecho antes y ha esperado hasta ahora? Tan sencillo como haber utilizado sus redes sociales como tantas veces ha hecho.

La queja de la hija de Isabel Preysler iba más allá: "Hay gente que se piensa con derecho para mirar desde la calle con prismático, miran desde la calle con prismáticos" y aseguraba que tenía su casa y la de su madre llena de prensa todos los días... quizás no se plantea que precisamente se trataba por guardar silencio y avivar los rumores de crisis encerrada en casa.

Sin embargo, la Socialité cambiaba su tono y se comenzaba a reír para asegurar que "a mí lo que me parece fundamental es que me he mudado a un sitio en el que entro con mi coche", riéndose de la prensa que día tras día está en la puerta de su casa para intentar captar una imagen.

Ella, que ha nacido entre cámaras, que hemos visto su infancia a través de las portadas de revista, que ha hecho pública su pedida, posterior ruptura, reconciliación, pedida de mano, boda y luna de miel... Ella, Tamara Falcó, no entiende que sea de interés público y de reclamo popular. Dicen que la semana que viene reaparecerá públicamente para presentar su nueva colección de Pedro del Hierro, ¿querrá a las cámaras para entonces o seguirá pensando que está siendo acosada?

Tamara Falcó. / Levante-EMV.

Pasa la noche con su madre, Isabel Preysler

Unas declaraciones con las que ha zanjado los rumores de crisis en su matrimonio, aunque su actitud sigue siendo del todo incomprensible, ya que tras finalizar 'El Hormiguero' las cámaras de Europa Press han sido testigos de cómo Tamara se ha ido a pasar la noche a la residencia familiar de Isabel Preysler en lugar de al ático que comparte con Íñigo.

Aunque se ha justificado que la presencia de la marquesa en la casa de su madre desde que surgieron los rumores se debía a las reuniones profesionales que ha tenido recientemente, un jueves a las 23.30 horas este movimiento resulta cuanto menos llamativo.