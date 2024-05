Carolina Brid, Miss Panamá 2013, la tercera en sumarse a la lista de mujeres engañadas por Coco Robatto, diputado de Vox

En menos de 24 horas la vida amorosa de Coco Robatto se ha puesto patas arriba. El diputado andaluz de Vox acapara desde ayer los titulares pon las infidelidades de las que se le acusa. Ayer, quien era su pareja hasta ese momento, decidió poner punto y final a su relación con él y, además, lo ha comunicó públicamente a través de redes sociales.

Bárbara Lobato rompió con el político de ultraderecha después de enterarse de que llevaba una "doble vida". La joven publicó varias historias en su cuenta personal de Instagram en las que aclaraba el motivo que le ha llevado a decidir acabar con el vínculo sentimental que les unía.

Bárbara Lobato explica la infidelidad del diputado de Vox

"Anoche me llegó una versión totalmente falsa de algo muy 'heavy' que me ha sucedido. No pensaba contar nada y menos por aquí. Para que se dejen de decir cosas que no son y porque hay una mujer a la que le están haciendo lo mismo que a mí a la que espero ayudar subiendo esto, voy a contarlo. Voy a hacer lo que a mí me gustaría que hicieran si yo estuviera en el lugar de la otra persona. No tengo ni tiempo ni ganas de odiar a nadie, ni hay maldad en estos stories y por eso voy a dar el mínimo posible de detalles y a guardarme todo lo demás", comenzaba exponiendo en una primera historia.

El motivo de la ruptura lo ha detallaba en la siguiente: "Tras dos años de relación, uno y pico de convivencia, he puesto fin a mi relación con Coco Robatto al descubrir que tenía una doble vida. Me ocultaba en redes para 'protegerme'. Tiene a su vez una relación estable desde hace meses con otra chica. Ella no sabe de mi existencia, al igual que yo no sabía de la de ella. Repito que no tengo ganas ni tiempo para odiar a nadie. Me han robado dos años de mi vida y hay otra mujer a la que le está pasando lo mismo. Subir esto para que le llegue a ella es lo mínimo que puedo hacer, por empatía, de mujer a mujer", explicaba Lobato.

Ahora se ha conocido que además de esa otra mujer con la que habría mantenido una relación amorosa paralela a la de Lobato, habría una tercera mujer que habría sido víctima de los engaños del diputado. Se trata de Carolina Brid, Miss Panamá 2013, comunicadora y activista social. Al ver las publicaciones de Lobato, Brid supo que ella no era la mujer a la que se refería, ya que rompió su relación con Robatto en marzo de este mismo año. Bastante indignada con la situación, también decidió publicar una historia en Instagram: "Un hombre de verdad nunca hace daño a una mujer. Ten mucho cuidado cuando haces llorar a una mujer porque Dios cuenta sus lágrimas. La mujer viene de la costilla del hombre no de sus pies para caminar sobre ella o de su cabeza para ser superior, sino de su lado para ser iguales. De debajo de su brazo para que la proteja y junto a su corazón para ser querida".

La storie de Carolina Brid. / Instagram

Después de esto, la modelo lanzó un comunicado que fue difundido por Lance, en el que facilitaba más detalles de su versión: "Desde grupo Lance y en representación de Carolina Brid, nos dirigimos a ustedes para ofrecer una declaración oficial en relación a las noticias que han involucrado a Carolina Brid y a Jacobo Robatto. Desde marzo de 2024, Carolina Brid ha cesado cualquier tipo de vínculo o comunicación con el diputado. Esta decisión fue adoptada tras descubrirse que el diputado mantenía una relación paralela con otra mujer".

A continuación hacía hincapié en que, después de haber aclarado eso, no quiere saber nada más de este escándalo: "carolina Brid ha reiterado que no mantiene ninguna inclinación especial hacia ningún partido político español. Su labor en la madre patria se centra en colaborar con una entidad social, mediante la recaudación de fondos y ayudas. Esta actividad la mantiene en contacto con entidades del sector público y privado, comprometidas en erradicar la pobreza infantil en España. En esta ocasión, Carolina es simplemente una más de las afectadas por las acciones del diputado Robatto, pero prefiere no ahondar en este tema. Su atención se centra en sus proyectos personales y profesionales. Agradecemos su comprensión y respeto hacia la integridad de Carolina Brid en este delicado asunto".