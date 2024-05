Miguel Herrán, hospitalizado tras sufrir un accidente de moto

Miguel Herrán ha sufrido un accidente de motocicleta. El actor, que se encumbró por sus papeles en conocidas series como La casa de papel o Élite, lo ha comunicado hace apenas unas horas a través de una publicación en su perfil de Instagram.

El accidente tuvo lugar hace dos semanas, y como consecuencia ha tenido que ser operado y hospitalizado: "Un repaso de estas dos semanas. Tuve un accidente con lamoto, yo solo, no iba rápido y salió todo bien. Me han operado del hombro derecho y tendré que estar un tiempo sin moverme mucho, pero estoy bien", comunicaba a sus casi doce millones de seguidores en esta red social.

El joven, que ganó el Goya en el año 2016 a mejor actor revelación por su interpretación en la película A cambio de nada, ha acompañado este comunicado con una fotografía en la que aparece en una cama de hospital, con un collarín y el brazo afectado totalmente vendado. Pese a la situación, el intérprete esboza una sonrisa y posa con los dedos en V a modo de victoria. La publicación ha acumulado 400.000 me gusta en tan solo dos horas.

Miguel Herrán se encuentra recuperándose en su casa

Además de la primera fotografía, que es en la que aparece en un hospital, Herrán ha subido un carrusel, y gracias a otra imagen, en la que aparece con un cabestrillo, junto a su hija, se puede deducir que ya está en casa, rodeado de sus seres queridos. No obstante, el accidente ha obligado al malagueño a aparcar sus obligaciones, y el pasado jueves no pudo acudir a un evento publicitario que tenía programado. Su mujer, Celia Pedraza, se encargó de justificar su ausencia: "No ha podido venir porque ha tenido un pequeño accidente de moto. No ha sido nada grave. Le hubiese encantado venir, pero bueno, otro año será. Está genial en casa, recuperándose. Poquito a poco".