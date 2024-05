Mario Marzo ha provocado una oleada de críticas en redes sociales por unas palabras en las que compartía de una manera denigrante hacia "un niño con problemas" una anécdota que había vivido junto a sus hijos en un parque. "El otro día estábamos en el parque y estaba vacío. Solo había un niño, que tenía como cinco años o así. El niño estaba jugando con una pala donde nosotros solemos jugar y le dijimos hola'. Nos miró y bajó la cabeza. Fue una cosa rara. El padre dijo 'Bueno, es que tiene...' y dejo entender como que tenía un poco de problemas o que iba un poco más atrasado en el lenguaje'", comenzaba contando.

Después contó que su hijo Leo, de apenas un año, "le empezó a hacer buying", mientras se reía de la situación. "Le quitaba la pala, y para el niño la pala era todo". Continuó explicando que su hijo repitió eso en varias ocasiones, y en en todas ellas el otro niño la volvía a coger, hasta que en un momento gritó, mientras marzó imitaba al niño gritando y reía a carcajadas.

Las palabras de Mario Marzo no tardaron en ocasionar reacciones en redes sociales, y no precisamente positivas. Se estaba burlando de un niño que, por como narra los hechos el actor, sufriría autismo. "El vídeo es indefendible. Me avergüenzo de las formas, me avergüenzo del mensaje, me avergüenzo un montón de tener un altavoz como el que tengo y haber comunicado un mensaje así. No me quiero excusar, quiero disculparme de verdad por mis palabras y por el daño que hayan causado".

"En ningún momento hubo bullying. Lo que hubo fue una metedura de pata mía enorme por la manera de contar la historia. De la misma manera que hubo gente que vio mi vídeo diciendo que había bullying, espero que también veo este vídeo en el que digo lo contrario y lo crea", continuaba explicando, aludiendo a que estaba maquillando los hechos para tratar de hacer la situación más graciosa y entrener en el podcast, volviendo a reconocer que fue algo completamente fuera de lugar.

Finalmente, lamenta los graves ataques y serias amenazas que está recibiendo, no solo él, sino también toda su familia: "El bullying no se cura con bullying. Las amenazas de muerte que estoy recibiendo, las amenazas de muerte y de violación que está recibiendo mi mujer, las amenazas de muerte que están recibiendo mis dos niños de 16 meses, los padres que se acercan a mis hijos y les dicen que los suyos nunca van a jugar con ellos porque sus padres son malas personas... todo eso me parece igual de desacertado que la metedura de pata que tuve yo".