Los mensajes que intercambiaron Rodolfo Sancho y su supuesto extorsionador venezolano

Rodolfo Sancho regresó la semana pasada a España tras más de un mes en Tailandia apoyando incondicionalmente a su hijo Daniel durante todas las sesiones del juicio por el presunto asesinato premeditado de Edwin Arrieta. No será hasta el próximo agosto cuando se haga pública la sentencia, aunque la defensa del cocinero español está satisfecha con cómo se ha desarrollado el juicio, en el que la Fiscalía no habría podido demostrar que hubo premeditación en la muerte del cirujano colombiano.

El portavoz de la familia, Ramón Chippirrás, comunicó que el actor "está muy cansado psicológicamente" porque está poniendo todos los medios para "luchar por la inocencia de su hijo porque cree en ella", una batalla que le está pasando factura. A esta situación hay que sumarle la extorsión que está sufriendo el intérprete de 'El ministerio del tiempo" por parte de un hombre venezolano que, en teoría, iba a testificar ante la corte provincial de Koh Samui.

El padre de Daniel Sancho denunció la extorsión de este hombre en El Mundo. Según explicó, el venezolano demostró a los abogados de Sancho que denunció a Edwin Arrieta por haber intentado abusar de él en 2021. El equipo legar se encargó de comprobar que la denuncia existía, y en ese momento fue cuando transfirió dinero a este hombre para cubrir los gastos de desplazamiento a Tailandia para que pudiera testificar en el juicio.

No obstante, después de esto, el venezolano no se presentó en Tailandia y, además, ha amenazado con "atribuir las transferencias que recibió a un intento de compra". Rodolfo Sancho, por su parte, se defiendió alegando que "jamás he buscado un testigo falso, jamás". Y aclaró que las transferencias eran únicamente para cubrir los gastos del viaje: "Mis representantes legales hicieron transferencias porque era un testigo para la causa. Quiero dejar claro que es una falacia que yo haya podido comprar a nadie. Ni a testigos, ni al juez ni al fiscal. Quienes sugieren eso mienten y ensucian mi imagen".

El actor español y padre de Daniel, Rodolfo Sancho. / EFE

Finalmente, explicó que consideraba que esta persona era un testigo importante para defender a su hijo: "Nos informó de que tenía una denuncia contra el señor Arrieta, presentada el 12 de junio de 2021 ante la Guardia Nacional Bolivariana, en Venezuela. Nos la remitió comprometiéndose a testificar en la corte de Tailandia si la defensa de don Daniel Sancho le facilitaba los medios económicos para poder realizar dicha testifical. Testifical que fue admitida por el Tribunal y que finalmente, por motivos espurios no se presentó para realizarla, aún después de haber financiado esta parte todos los gastos inherentes para la realización de dicha prueba".

Los mensajes de Rodolfo Sancho con el venezolano

Ahora, dede el programa Código 10 de Cuatro, han contactado con el hombre que supuestamente estaría extorsionando a Rodolfo Sancho, para conoce su versión. Nilsol (nombre ficticio) habría entregado al mencionado programa los comprobantes de las transferencias del padre de Daniel Sancho: 850 euros por gastos de notaría, 600 para renovar el pasaporte y más de 2.000 en vuelos.

Además de esto, Nilson habría enseñado los mensajes que habría intercambiado con Sancho, en los que el venezolado le pedía dinero para una operación urgente para su padre: "Hola, Nilson. Siento mucho lo de tu padre, de verdad. Puedes usar sin problema parte del dinero que tenías que devolver a Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás. Ojalá se recupere pronto", fue la supuesta respuesta del actor.

Después, Nilson le volvió a pedir dinero a Rodolfo, exactamente 9.000 dólares para comprarse "un apartamento a muy buen precio". A este mensaje, el intérprete habría respondido con una negativa: "Yo me tengo que mantener un poco al margen de hablar con posibles testigos. Y no te voy a engañar, estoy en un apuro económico". Esto hizo que el venezolano se echara para atrás y no declarara, al descubrir que no iba a obtener más dinero por parte de la familia Sancho.