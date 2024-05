El momento fan de Aitana en el concierto de Taylor Swift

Taylor Swift ha eclipsado Madrid. Convertida en una de las cantantes más exitosas del momento y acostumbrada a llenar estadios en cada uno de sus conciertos, Aitana no deja de ser una chica de 24 años que, como todos los mortales, también tiene sus propios ídolos a pesar de que ella sea el de miles de personas.

Agencia ATLAS | Foto: José Luis Roca

Y el de la triunfita no es otra que Taylor Swift, como ha revelado durante la primera de las dos paradas de su gira mundial 'The Eras Tour' que la estrella estadounidense hace en Madrid y que la ¿novia? de Sebastián Yatra ha visto acompañada por su padre, Cosme Ocaña, y por una amiga.

"Taylor TE AMAMOSSSSSSSS!!! esto está siendo un sueño. No me puedo creer que en menos de 7 meses vaya a estar yo cantando aquí" ha publicado en su cuenta de Instagram con varias imágenes del concierto, en el que como no podía ser de otra manera y como buena swiftie Aitana lució varias de las famosas pulseras de la amistad que son todo un símbolo para las fans de la cantante de 'Shake it off'.

La cantante se lo pasó bomba en el show de Taylor Swift bailando, saltando, aplaudiendo, cantando y coreando los grandes éxitos de la estadounidense. ¡Dándolo todo!

Una noche que fue inoldivable en la que una emocionada Aitana protagonizó un abrazo a tres con su padre y su amiga sin dejar de mirar al escenario poniéndose la mano en el corazón.