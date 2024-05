Fernando Tejero cuenta cómo gestiona las reuniones familiares con su hermano, exmilitante de Vox

Fernando Tejero es uno de los actores más famosos de nuestro país. El intérprete es conocido, sobre todo, por sus papeles en Aquí no hay quien vivay La que se avecina. Además, el cordobés ha sido ganador de un Premio Goya a mejor actor revelación por su interpretación en Días de fútbol.

Tejero ha concedido una entrevista para El Mundo en la que ha hablado sobre la parte más íntima de su vida, llegando incluso a hablar sobre los abusos sexuales que sufrió cuando era adolescente. Contando sus vivencias personales, ha hablado también acerca de la relación que tiene con sus hermanos.

Del trato que tiene con sus dos hermanos conversó ya durante una visita a El Hormiguero. El actor reveló que uno de ellos llegó a ser milirante de Vox, mientras que el otro de Unidas Podemos. En ese momento, se le planteó la pregunta sobre cómo gestionan las reuniones familiares.

"Por encima de todo, yo quiero a mis hermanos muchísimo. Pero por muy hermanos que sean hay cosas en las que no coincidimos y tampoco tenemos porqué. Hablamos de otras cosas y todos felices", contestaba el intérprete.

No obstante, parece que pese a que Tejero prefiere evitar la política en su familia, sus hermanos no están por la misma labor: "Yo tengo muy clara mi ideología, pero discutir, que es lo que hacen ellos, y echarse mierda me parece una falta de respeto tan grande que yo no quiero entrar ahí", sentenciaba.