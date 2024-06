El jugador del Valencia CF Hugo Duro se ha casado hoy con Nerea Martí

El jugador del Valencia CF se ha casado hoy. La boda de Hugo Duro se ha celebrado este mediodía en la céntrica iglesia de Santa Catalina. El delantero ha contraído matrimonio con Nerea Martí rodeado por sus amigos y algunos de sus compañeros de equipo. Emoción, sentimiento y amor en una jornada que la pareja no olvidará, quedará grabada para siempre en la historia de sus vidas.

Boda Hugo Duro: así fue la pedida / IG

Para un día tan especial, el jugador ha querido tener un detalle con sus amigos, un regalo que ha tenido mucha importancia durante la ceremonia. Cada uno de ellos ha recibido una caja con una corbata fucsia, una fotografía y un mensaje personalizado. Muchos de ellos han compartido el regalo por las redes sociales. Pero la corbata tenía mucha más historia, puesto que iba a juego con el vestido de las damas de honor, de la misma tonalidad. Un hecho que demuestra que los novios han cuidado hasta el más mínimo detalle.

El regalo de Hugo Duro con sus amigos para su boda con Nerea Martí. / IG

Quién es la novia

Ella es Nerea Martí y además de ser la única piloto española de Fórmula 1 y es embajadora mundial para Tommy Hilfiger, tal como ella misma dio a conocer recientemente en su perfil de Instagram. Da la casualidad de que la relación entre la marca de moda y la piloto valenciana viene de atrás porque la firma americana es precisamente la patrocinadora del coche de carreras que pilota con tanto éxito.

La relación de Nerea y su novio, uno de los indispensable de la plantilla del Mestalla está muy consolidada. Hace meses los dos se comprometieron y fue el propio Hugo Duro el encargado de hacerlo público con una eufórico "She said yes!" (Ella dijo sí).

Hugo es una de las piezas clave del equipo. El delantero de 24 años lleva desde 2021 jugando en la capital valenciana y tiene un contrato en vigor con el club hsata 2026. Por su parte, Nerea tiene 22 años y nació en Albalat del Sorells. Desde muy pequeña demostró su pasión por el mundo del motor y comenzó a correr a los nueve años en la pista de karts de alquiler de sus padres.

Los secretos de la boda la primera boda del verano

Aunque los novios han sido los primeros en dar a conocer sus planes de boda y compartirlo con todos sus seguidores, lo cierto es que ni Hugo ni Nerea han dado detalles sobre dónde será la ceremonia ni como planean celebrarla.