La primera aparición pública de Will Smith y Jada Pinkett juntos desde que la actriz reveló su separación

El pasado mes de octubre Jada Pinkett Smith revelaba a la prensa que ella y Will Smith, que están casados desde 1997, llevan desde el año 2016 haciendo "vidas completamente separadas", aunque no han llegado a tomar la decisión de separarse.

Durante todos esos años, la famosa pareja acudió a todos los eventos relevantes de la mano. Hasta la ceremonia de los Premios Óscar de la Academia de Hollywood de 2021, cuando el actor le dio una bofetada al cómico Chris Rock después de que este hiciera un chiste sobre la apariencia de la actriz.

Esto generó una gran polémica y, de hecho, el actor fue vetado por la institución de cine, y durante diez años no podrá acudir a ningún evento organizado por la academia. Desde ese momento, Jada Pinkett no apareció con Will Smith en ningún evento. Hasta ahora.

Los actores han aparecido juntos en la alfombra roja de la presentación de Bad Boys: Rie or Die, la película que va a estrenarse y de la que Will Smith es actor protagonista junto a Martin Lawrence. En el evento el intérprete no solo estaba acompañado por Jada, sino por toda su familia.

A la presentación del film Wil Smith estuvo arropado por Jada Pinkett, por sus hijos, Jaden y Willow, por el hijo del actor con Sheree Zampino, Trey, y por la madre de Jada, Adrienne Banfield-Norris.