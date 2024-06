Chiara Ferragni estalla ante la actitud de Fedez: "Quiere molestarme y llamar la atención"

Chiara Ferragni y Fedez han sido una de las parejas más conocidas en redes sociales de todo el mundo. No obsante, la influencer y el cantante rompieron a finales del mes de febrero después de ocho años de relación y dos hijos en común.

Los motivos de la ruptura

Tras su último escándalo, por el que Chiara está siendo investigada por un presunto fraude agravado en la venta de huevos de pascua de chocolate y una muñeca para niños, la influencer decidió alejarse de las redes sociales y a su vuelta no ha vuelto a publicar nada con su marido, con el que se dio el 'Sí, quiero' el pasado 2019... lo que provocaba una oleada de comentarios de sus seguidores, que ya se olían lo peor.

Al parecer, una de las razones que habría motivado la ruptura es que Ferragni no habría encontrado apoyo en su marido cuando ella atravesó los problemas legales: "Cuando ella se encontró en dificultades, Fedez fue menos generoso. La acusó de que sus problemas legales también estaban teniendo efectos negativos en su negocio. Un juego de recriminaciones en el que Fedez subió el tono del conflicto", apuntaban desde el medio Dagospia.

Fedez y Chiara Ferragni. / Instagram

Durante su aparición en Che tempo che fai, Ferragni habló abiertamente del momento crítico que está atravesando la relación con el padre de sus hijos: "Federico y yo somos adultos que nos amamos (...) Hemos tenido periodos de crisis en el pasado, pero esta crisis es un poquito más que las demás", explicaba visiblemente congojada.

Fedez, de la mano con una modelo de 20 años

Fedez, tan solo tres meses después de romper su relación con Chiara Ferragni, sorprendió dejándose ver durante el GP de Mónaco con una joven francesa y modelo de 20 años. La pareja caminó de la mano por todo el recinto, sin esconderse de las cámaras. De hecho, Fedez incluso llegó a compartir una fotografía de la joven en una storie de Instagram.

Por si fuera poco, el cantante sacó una canción llena de dardos hacia su expareja y madre de sus dos hijos: "Dirás que soy un bastardo, pero por ti no cambio (...) El amor no se hace en sex shops. Eras como el premio mayor de la tragaperras, pero luego me noqueaste. Señorita, usted está bailando sola", dice la letra.

Garance Authié, la nueva novia de Fedez. / Instagram

Chiara Ferragni está harta de la actitud de Fedez

Ahora, tal y como han trasladado desde el programa italiano de televisión Pomeriggio 5, Ferragni se ha quejado de la actitud que ha adoptado Fedez durante las últimas semanas. La periodista Myrta Merlino trasladó que una de sus fuentes había escuchado a la influencer hablar por teléfono.

"Chiara Ferragni estaba hablando con alguien por teléfono y se quejaba de él, que había ido a propósito a Forte dei Marmi para molestarla y llamar la atención. Dice que quería arruinarle el fin de semana y ser Fedez el protagonista del día. Algo así como lo que sucedió en el festival de Sanremo. Parece que la crisis comenzó ahí. El problema es que siempre estamos en el mismo punto. Los hombres sufren un poco el protagonismo de una mujer. Siempre que Chiara Ferragni era la protagonista, él necesitaba hacerse notar", contaba la comunicadora en el programa.