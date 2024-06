Una matrona carga contra Pedroche: "Sabe mucho más una influencer que bucea en Internet"

Cristina Pedroche ha desatado la furia de los sanitarios en redes sociales. La influencer acudió anoche a El Hormiguero para presentar su último libro, Gracias al miedo, donde relata reflexiones acerca de su maternidad.

Durante el programa, la presentadora de televisión realizó unas declaraciones que han generado polémica, como por ejemplo que somete a los pediatras a una especie de casting: "Voy por el quinto. Es que soy una enferma de la información y les hago muchísimas preguntas y necesito que me convenzan. Hay grandísimos profesionales, pero también hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Los médicos pasan tanto tiempo trabajando que no tienen a penas posibilidad de formarse y actualizarse"

Pedroche reconoce que tenía "miedo a parir"

Además, Pedroche reconoció que le daba miedo parir por la poca formación que tienen los profesionales de la salud cuando las mujeres dan a luz: "Me daba miedo el parto porque se nos dice que nosotras no sabemos parir, que nuestros bebés no saben nacer y que necesitamos 200 médicos. Con esto no quiero decir que todas tengamos que hacer una oposición. Yo hablo desde un lugar privilegiado, pero creo que deberíamos estar más apoyadas. Es imposible que tengan tiempo para formarse".

Estas palabras han traído cola, y es que varios sanitarios no han tardado en reaccionar a través de las redes sociales. Muchos han mostrado su indignación en X, antigua Twitter. Por ejemplo, una matrona que ha respondido a uno de los tweets de El Hormiguero: "Los médicos no estudiamos, no nos formamos, no nos actualizamos. No. Jamás. Ni las matronas. Nos caracterizamos por pasar de estudiar en general. Sabe mucho más una influencer que bucea en Internet donde abunda la evidencia científica. Por supuesto".