Isabel Ordaz habla sobre su cáncer: "Estoy viva de milagro"

Isabel Ordaz es una de las actrices más conocidas en nuestro país. Sus papeles en series como 'La que se avecina', donde interpreta a Araceli Maradiaga, o en 'Aquí no hay quien viva', donde se pone en la piel de Isabel Ruiz, más conocida como 'la hierbas', le convirtieron en uno de los rostros más reconocidos de la televisión española.

La intérprete ha pasado unos años difíciles, en los que ha tenido que luchar contra el cáncer de colón. Llevó la enfermedad en silencio, hasta ahora. Ordaz ha concedido una entrevista a Vanitatis para presentar su nuevo libro, 'La vida en otra parte', en el que plasma cómo ha vivido la enfermedad.

La actriz vio en la escritura una vía para expresarse y liberarse, un refugio que le ayudó a sobrellevar el cáncer: "Poco a poco, yo me vi secuestrada, anonadada por esta enfermedad. Para no ser anulada del todo necesitaba mi propio relato, convertirlo todo en una narración", expresa en el citado medio.

"Un diagnóstico de estas características hace que todo se deshaga a tu alrededor. Tu futuro empieza a ser inestable o incierto. Todo se altera, todo adquiere otra dimensión. Te quedas como perpleja. Ni siquiera podía llorar. Poco a poco, el diagnóstico va bajando al corazón, a la piel. Vas entrando en el protocolo de curación o de las terapias", cuenta para Vanitatis.

Isabel Ordaz ha explicado que su obra es "un viaje alrededor del cáncer", en el que reflexiona sobre la vida, la muerte y la enfermedad. Luchó contra el cáncer de colón durante años, y ha agradecido haber superado la enfermedad gracias al tratamiento que ha recibido. Durante la entrevista, ha confesado que está "viva de milagro".

Afortunadamente, después de esta lucha, la actriz celebra estar bien: "Gracias a Dios, he renacido. Gracias a los médicos, a todos. A la amistad también. Y a mí misma, supongo. Ya he pasado el ciclo de las revisiones. Tengo que seguir revisándome, pero con un plazo más largo. Por seguridad y por protocolo, en la rama de oncología, nunca recibes un alta como tal, pero se puede decir que el médico me ha dicho que estoy curada. Ya llevo prácticamente cinco años haciendo una vida normal.