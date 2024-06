Jedet y Laura Escanes alertan sobre el abuso de los retoques estéticos: "Niñas de 16 años con caras de cuarentonas"

Los operaciones y retoques estéticos están a la orden del día. Una gran parte de la población, sobre todo la más joven, se ha sometido a alguno o a varios. Estas modificaciones físicas son todavía mucho más frecuentes entre las personas famosas, como es el caso de Jedet y Laura Escanes.

La activista trans del colectivo LGTBIQ+ ha acudido al podcast de la catalana, Entre el cielo y las nubes, donde ambas han conversado precisamente sobre la medicina estética. En este caso, han alertado sobre el abuso de los retoques estéticos entre las mujeres más jóvenes.

Jedet ha sido especialmente crítica con la indultria: "Cuando empezó toda esta moda del ácido hialurónico y el bótox, los rellenos, que empezaron sobre el 2012-2013, ahí fuimos todas a pincharnos. A ti te decían que eso se te iba en seis meses, ¡eso es mentira!", exclamaba.

Laura Escanes, por su parte, nunca ha ocultado los retoques y operaciones estéticas a las que se ha sometido (ácido hialurónico en los labios, botox en el tercio superior del rostro, y aumento de pecho), ha contestado que a ella el ácido hialurónico de los labios no se le ha disuelto por completo: "Que se reabsorbía. Yo hace años que no me pincho los labios y tengo unos morros que...", dejaba caer.

"¡Dañan a las niñas!", ha criticado Jedet. Opinando a continuación que hoy en día se puede ver por la calle a "niñas de 16 años con caras de cuarentonas". Por otra parte, ha advertido sobre las consecuencias negativas que puede acarrear el abuso de los rellenos con ácido hialurónico: "El ácido hialurónico genera agua, por lo que tú te pones ácido en la boca y te va pesando para abajo, y te quita la sonrisa. Si tú te pinchas en exceso se te va quedando lo que yo tengo, que es el pillow face".

Además, la actriz y cantante también ha alertado del peligro que puede conllevar el exceso de toxina butolínica, explicando que puede dejarte sin expresión en el rostro: "Yo estoy pinchada para no gesticular mucho porque en el momento que gesticulo mucho soy una almohada, no expreso las expresiones bien. Notas que estoy enfadada porque estoy gritando, pero si no estoy igual".

Esta conversación no ha tardado en viralizarse y los usuarios han aplaudido en redes sociales la sinceridad tanto de Jedet como de Laura Escanes, agradeciendo que adviertan a la población más joven de la parte negativa de las operaciones y retoques estéticos.