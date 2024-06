Ester Expósito después de que le pillaran besándose con Miguel Bernardeau: "Estoy muy bien, hay luz en mis ojos"

Ester Expósito y Miguel Bernardeau han sido relacionados en varias ocasiones. Desde que los intérpretes formaron parte del elenco de Élite, los rumores que han apuntado a un posible romance entre ambos han sido recurrentes.

No obstante, nunca ha podido demostrarse que existiera algo entre ellos. Miguel Bernardeau tuvo una relación de cuatro años con la cantante Aitana Ocaña, pero rompieron hace ya tiempo, en diciembre de 2022. Por su parte, Ester Expósito ha tenido más parejas durante los últimos años, como Álvaro Rico o Alejandro Speitzer, y hace poco rompió con su último novio, Nico Furtado.

Ester Expósito y Miguel Bernardeau. / Instagram

Hace una semana pillaron a los actores juntos en actitud cariñosa. Según contó un testigo en exclusiva a la revista Vanitatis, ambos fueron vistos en el barrio de Puerta del Hierro (Madrid), en un local bastante escondido, donde "no paraban de besarse y de hacerse caricias", asegura. De hecho, el local al que fueron lo frecuentan bastantes famosos buscando intimidad, ya que cuenta con un jardín interior.

Algunas fuentes aseguran que ya vieron a Expósito y Bernardeau besándose delante de un bar que el actor había alquilado para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, cuando a él le han preguntado sobre su supuesto romance con la que fue su compañera en Élite, no ha concretado nada: "Somos amigos desde hace mucho tiempo, sí. Yo es que en mi vida privada no voy a confirmar ni negar nada, es entrar en una rueda de medios que no me apetece".

Ahora la intérprete ha acudido al desfile que Desigual ha patrocinado en la playa de la Barceloneta, y los periodistas no tardaron en preguntarle sobre este supuesto romance, pero ella ni ha desmentido ni ha confirmado nada: "¿Yo cuando os he contestado a estas cosas? No os voy a contestar. Pero yo estoy muy bien, muy contenta", ha dicho.

Una periodista le lanzó un comentario que iba en este mismo sentido, afirmándole que le veía ilusionada, a lo que Expósito contesto que "Hay luz en mis ojos. Sí, yo creo que sí". Finalmente, cuando le preguntaron si estaba enamorada ella respondío que vive "enamorada de la vida".