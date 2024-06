Drama en el círculo íntimo de Isabel Pantoja: "Estoy a punto de quedarme en la calle"

Isabel Pantoja es uno de los grandes personajes de España. Reconocida cantante, especialmente famosa por su trabajo en el género de la copla y el flamenco, saltó definitivamente a la fama al casarse con el torero Francisco Rivera 'Paquirri'. Su prematura y trágica muerte la convirtió en 'la viuda de España'.

Pero Isabel Pantoja ha seguido vigente en la prensa del corazón durante décadas y, con ella, la azarosa vida de sus hijos: Kiko Rivera e Isa Pantoja. Ahora, todo ese glamour se convierte en drama cuando una persona de su entorno más cercano confiesa públicamente su desesperada situación: "Estoy arruinada, a punto de quedarme en la calle", asegura.

Enferma y sin blanca

Ella lleva toda la vida en el entorno más íntimo de la tonadillera, en su círculo más cerrado y de mayor confianza. Ahora, enferma y arruinada, admite que incluso ha llegado a pensar en quitarse la vida y que lo que más desea es "dormir y no despertar".

Y es que sufre "una depresión crónica desde 2005" y, pese a que ha ganado mucho dinero en algunos momentos de su vida, como cuando participó en Supervivientes, ahora mismo está arruinada, enferma y sin recursos.

"Vivo en 30 metros cuadrados y llevo un año cobrando el subsidio de 480 euros -cuenta-. Lo llevo muy mal, no me da ni para pagar el alquiler. Estoy en las últimas; desesperada". Por no tener, no dispone ni siquiera de dinero suficiente como para atender sus problemas de salud: "Estoy al límite y me da vergüenza porque no tengo ni para arreglarme la boca".

Esa es la desesperada situación que vive en la actualidad. "Estoy muy, muy mal -confiesa-. Me da miedo el futuro, la vejez, no valerme por mí misma, no tener quién me cuide".

Padece fibromialgia y una depresión perenne. "Necesito ayuda -relata en una entrevista concedida a la revista Lecturas-. Necesitaría terapia, un psicólogo de confianza", pero le da "vergüenza contar todo" y barrunta "que ya no salgo de esta".

Se trata de Dulce Delapiedra, la que fuera mujer de confianza de Isabel Pantoja y niñera de Kiko Rivera primero y, luego, de Isa Pantoja, a la que ella llama "mi niña". La hija de la tonadillera "siempre me ha ayudado cuando se lo he pedido", pero "llevo una racha muy mala" porque "lo que tenía se lo ha llevado todo Hacienda. Ahora, estoy al límite".

Dulce Delapiedra, la que fue niñera de Isabel Pantoja. / Levante-EMV

Afirma que está inscrita como demandante de empleo "desde hace mucho tiempo", pero sin resultado. "No me llaman", se queja. En la actualidad, su situación es precaria y se arrepiente de haber hipotecado toda su vida a los Pantoja en detrimento de su propia familia. "No tengo fuerzas ni ilusión por nada", afirma, aunque admite que Isa Pantoja y la familia de ésta, sobre todo su hijo, siguen siendo su gran pasión. "A ella sólo me ha faltado parirla", dice.