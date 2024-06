Lydia Lozano revela una posible infidelidad de David Rodríguez a Anabel Pantoja

Hace unos días Anabel Pantoja anunciaba que está embarazada. A través de la portada de la revista 'Lecturas' la colaboradora televisiva daba a conocer que será madre junto a su pareja, David Rodríguez, y que por fin va a cumplir "un sueño", como ella misma declaraba.

La sobrina de Isabel Pantoja se muestra radiante enseñando su barriga de embarazada, no solo en la revista del corazón sino también a través de su Instagram, donde ha confesado que está viviendo "un sueño" y se lo agradece a su pareja al que llama cariñosamente 'Papi'.

No obstante, ahora Lydia Lozano ha sacado a la luz una infidelidad de David Rodríguez hacia Anabel Pantoja. Que la tertuliana revelara esta información no le ha sentado nada bien a la influencer: "Creo que la libertad de expresión es maravillosa y la aplaudo, pero dentro de un respeto y unos límites. No sabéis hasta qué punto podéis tocar el alma y la cabeza con una sola frase dañina", considera.

La colaboradora de televisión comunicó esta supuesta infidelidad en Ni que fuéramos, explicando que Anabel Pantoja ya conocía este suceso y que era un "bache superado": "La noticia era que David, novio y futuro padre del hijo de Anabel, le había sido infiel".

En teoría, David Rodríguez habría engañado a su pareja durante un viaje a Canarias, donde se "enrolló con una chica". Mientras, la futura madre de su hijo se encontraba en Estados Unidos cubriendo un evento para TardeAR.

Al parecer, esta información ya se conocía desde hacía tiempo, y se iba a revelar en un programa de Telecinco, pero lo impidieron: "Mi informador me cuenta que la noticia se para porque llaman a la cadena de enfrente, a Fiesta, y dicen que no se puede hablar más del tema", contaba Lozano.

Se supone que esta exclusiva no salió a la luz porque a David le estarían extorsionando: "Una amiga lo graba todo, y esa amiga de esa chica le dice a David: 'Oye, lo voy a contar todo y tengo pruebas, pero me callo si me das dinero'".