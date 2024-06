Primeras palabras de Gabriela Guillén tras reconocer Bertín Osborne a su hijo

El día de ayer marca un antes y un después en la historia de Gabriela Guillén y Bertín Osborne. La expareja sellaba la paz y, tras llegar a un acuerdo amistoso, emitían un comunicado conjunto para hacer pública la paternidad del bebé y anunciar la decisión que ha tomado el artista respecto a su hijo.

Además, en el comunicado Bertín admitía que se ha equivocado y que no quiere seguir haciéndolo, reconociendo que su reacción no fue adecuada y concluía remarcando que es imprescindible poner fin a una situación que no era beneficiosa para ninguno de los dos.

Europa Press

Tras hacerse público el comunicado, Gabriela Guillén se ha dejado ver con una actitud que ha sorprendido a las cámaras: "Estoy bien, gracias", dijo la modelo cuando le preguntaron si estaba contenta por el acuerdo al que ha llegado con Bertín.

La joven salía de su casa sin aclarar si han realizado ya la prueba de paternidad al bebé y ese es el motivo por el que han emitido ese comunicado en el que se reconoce la paternidad del cantante: "Lo siento, gracias".

Seria, ocultando su rostro con gafas de sol y gorra, la modelo evitaba sonreir ante esta situación a la que se supone que han llegado de mutuo acuerdo después de meses en guerra con el que siempre ha defendido que era el padre de su hijo.