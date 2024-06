Boris Izaguirre cuenta sus experiencias sexuales con mujeres

Boris Izaguirre es uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión, y nunca ha ocultado su orientación sexual. De hecho, él y Rubén Nogueira forman una de las parejas gay más longevas del panorama nacional, y es que la pareja se casó en febrero de 2006, tras más de 14 años de noviazgo.

El periodista ha sido el último en sentarse en el sillón frente a Vicky Martín Berrocal para mostrar su lado más íntimo en el podcast de la andaluza, A solas con. Durante la entrevista, el escritor ha hablado sobre lo dura que le resultó su migración hacia España desde su pais natal, Venezuela: "Sentí que no pintaba nada en Venezuela. Lo más duro fue decirle a mis padres y mis hermanos que allí se terminaba todo. No paré de llorar".

También ha hablado de su relación con el amor de su vida, Rubén Nogueira, con quien ha compartido treinta y dos años: "No le gusta que hablemos de él. Treinta y dos años juntos. Somos un mundo juntos, una vida juntos. Le propuse que íbamos a tener un contrato renovable cada cinco años. El sexo cambia, es cierto, pero es igual de bueno".

Durante la conversación, el presentador de televisión ha sido muy duro con la monogamia, criticándola profundamente y alegando que es insostenible: "Es inevitable. La fidelidad está sobrevalorada y es absurda. No la puedes evitar, está en el cerebro de los mamíferos. Es una lucha contra natura que tú digas que no vas a ser infiel.Tienes que ser infiel. Es muy difícil ser fiel, es absurdo. El que lo dice está mintiendo, está formando parte de una mentira", ha opinado.

Por otra parte, se ha abierto en canal, admitiendo que ser infiel le ha provocado un gran desgaste emocional, además de asegurar que su pareja jamás le ha engañado: "La adrenalina que creaba la situación de estar enamorado de dos personas a la vez terminó siendo un tiro contra mí (...) Todos esos amores, menos uno, me desilusionaron o yo no supe explicar bien la película o no estuvieron interesados en entenderla. Rubén no me ha sido infiel nunca. Nunca jamás".

Finalmente, Boris Izaguirre también ha contado que, pese a haber tenido siempre muy clara su orientación sexual, ha compartido experiencias sexuales con varias mujeres: "Han sido tres amigas maravillosas a las que les agradezco el esfuerzo. Una de ellas era la hija de un famosísimo guerrero venezolano. A mí me fascina el concepto de ‘hijo de’. Era divina, morena y con pelo afro. Yo vi que a ella le entusiasmaba mucho yo y dije: ‘pues vas a ser tú’. Tú me vas a iniciar en algo que no me interesa. Y así fue".