Bertín Osborne, en graves apuros económicos

Gabriela Guillén y Bertín Osborne han bajado las armas. Después de meses confrontados, hace unos días la expareja sellaba la paz y, tras llegar a un acuerdo amistoso, y emitían un comunicado conjunto para hacer pública la paternidad del bebé y anunciar la decisión que ha tomado el artista respecto a su hijo.

Además, en el comunicado Bertín admitía que se ha equivocado y que no quiere seguir haciéndolo, reconociendo que su reacción no fue adecuada y concluía remarcando que es imprescindible poner fin a una situación que no era beneficiosa para ninguno de los dos.

Ahora, en medio de toda esta vorágine, se ha hecho pública que Bertín Osborne sufre graves apuros económicos. Ha sido Luis Pliego, director de la revista Lecturas, quien ha revelado esta información en TardeAR.

La situación económica de Bertín salió a relucir en el momento en el que, antes de saber si era el padre del bebé que ha tenido con Gabriela Guillén, aseguró que si las pruebas de paternidad demostraban que era su hijo, se haría responsable económicamente y pagaría la manutención.

Sin embargo, Pliego ha indicado que "la herencia de Bertín Osborne está hipotecada". Al parecer, la polémica sobre la paternidad de su hijo con Gabriela Guillén le ha pasado factura: "El problema está en cuando tu mala reputación no te permite ir liquidando esta hipoteca. La polémica con el hijo de Gabriela le estaba cuestionando varios compromisos laborales. El concierto de la semana pasada... Se le han caído campañas", ha explicado en el programa.

Después de esto, el director de la revista de prensa rosa apuntó a su finca de Sevilla, con un terreno de 49 hectáreas y 2.100 metros cuadrados construidos: "Son 4 millones de euros de hipoteca. Esa finca es lo que tiene como patrimonio principal, si algo pasa, sus hijos no heredarían nada. Está tasada para subasta en 4 millones. Bertín tuvo a la venta esta casa mucho tiempo y no lograba venderla. Ha ido hipotecando partes. Tiene varias hipotecas que suman eso, cuatro millones y medio. Si hoy en día no pagara esa hipoteca y se la quitaran...".