Rauw Alejandro, exprometido de Rosalía: "Me miro al espejo y doy gracias a mis padres por haberme hecho sexy"

Rauw Alejandro es uno de los reguetoneros más conocidos del momento. Su última gira para promocionar su tercer álbum, Saturno, fue todo un éxito, y València fue una de las paradas donde el puertoriqueño deleitó con un show a sus fans.

Quien fue pareja y prometido de Rosalía, ha demostrado en una entrevista para Elle que goza de una autoestima bien alta: "No quiero parecer narcisista, pero me miro al espejo y doy gracias a mis padres por haberme hecho sexy", ha opinado.

El cantante también ha compartido que considera muy importante tener amor propio: "Creo que quererte y aceptarte es fundamental. Tienes que ser feliz con lo que te han dado: tu nariz, tus orejas, todo. Cada uno es bello a su manera. Además, trato mi cuerpo con cuidado, hago ejercicio".

Sin embargo, parece que su éxito entre las mujeres tardó en llegar: "En la escuela las chicas me rechazaban. Hacia el final de la secundaria, cuando estaba a punto de graduarme, eso empezó a cambiar… Aprendí a hablarles mejor. Y a partir de la universidad todo ha sido genial", ha confesado.

Por tra parte, el artista se ha mostrado agradecido con lo alto que ha llegado en el mundo de la música, admitiendo que ha sido toda una sorpresa para él: "¡Esto no podía haberlo imaginado nunca! Yo llevaba una vida sencilla, con aspiraciones y sueños, pero no tenía ni idea de que llegaría tan lejos. La verdad es que a mí tantos logros profesionales y personales me hacen sentir muy bendecido".

No obstante, ha admitido que quiere seguir creciendo profesionalmente, y que todavía le quedan algunos sueños por cumplir: "Me encantaría actuar en la Superbowl. Y también en Japón. Quiero conquistar Asia y otros lugares del planeta donde no se hable español. Por mucho que haya conseguido, siempre busco más".

Finalmente, Rauw Alejandro ha compartido que está tratando de ayudar a cantantes que todavía no son conocidos para tratar de que sus carreras despeguen: "También estoy trabajando en mi propio sello y produciendo a otros artistas. Es importante abrir puertas a quienes poseen talento y no tienen oportunidades".