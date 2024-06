Pillan a Alejandra Rubio fumando en un yate en Ibiza un día después de anunciar su embarazo

Sorpresa mayúscula la que nos llevamos ayer al ver en la portada de la revista '¡Hola!' que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia van a ser padres. Una noticia que la pareja anuncia a bombo y platillo vía exclusiva y que, a pesar de que ha sido inesperada incluso para ellos, no les puede hacer más felices.

Cinco meses de relación

Y es que al margen de su juventud, ya que la hija de Terelu Campos tiene solo 24 años -el hijo de Mar Flores, por su parte, tiene 31- lo realmente llamativo de esta futura paternidad es el poco tiempo de relación que llevan, ya que hace menos de cinco meses que comenzaron su historia de amor.

Alejandra está embarazada de 3 meses y 2 semanas, por lo que el bebé nacerá en diciembre. Y aunque todavía no conocen el sexo, la colaboradora televisiva confiesa que le encantaría que fuese una niña, aunque no cree que siga la tradición familiar de ponerle Teresa -como su madre y su abuela- a su primera hija.

La pareja se habrían embolsado por la exclusiva nada más y nada menos que 85.000 euros, según Alessandro Lequio. De hecho, Alejandra Rubio está siendo muy criticada por haber vendido la noticia a ¡Hola!, y que siempre había dicho que no quería seguir el camino de su madre y de su tía Carmen Borrego en cuanto a vender su vida privada a la prensa rosa: "Me van a dar por todas partes, como siempre digo que no doy exclusivas...", opinaba en la entrevista.

Pillan a Alejandra Rubio fumando

Por otra parte, se ha filtrado una fotografía en la que Alejandra Rubio aparece fumando en un yate en Ibiza, por lo que ha recibido una oleada de críticas: "Tengo pánico, lo juro. Hay gente muy dañina. Sé que le van a sacar el lado negativo y la parte oscura, aunque no la haya. Me va a dar mucha pena porque es algo bonito. Siempre hay alguien que intenta empañar la felicidad de los demás y es triste".