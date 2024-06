La polémica amiga de Victoria Federica que no gusta en Zarzuela

Victoria Federica Marichalar Borbón se ha convertido en un verso libre. La joven lleva tiempo explorando el mundo de la moda, las redes sociales y la televisión. No es casualidad que la sobrina de los Reyes Felipe y Letizia se haya convertido en una celebridad más allá de Zarzuela.

Según publican algunos medios, aunque Victoria Federica no es considerada una buena influencia para sus primas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, lo cierto es que se ha hecho inseparable de otra de sus primas, Irene Urdangarín, aprovechando que esta reside también en Madrid.

Esta sería la ciudad donde la hija menor de Cristina de Borbón y Jaime de Marichalar ha hecho una nueva ‘mejor amiga’ que no responde al perfil que mejor encaja en Casa Real, pues se trata de una persona con cierta tendencia a la polémica y la provocación. Se trata de Zoe Bayona, conocida por su controvertido paso por 'La Isla de las Tentaciones'. La también participante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' protagonizó una serie de conflictos emocionales y personales que dejó huella profunda entre sus compañeros.

Pues bien, Victoria Federica y Zoe Bayona han publicado un selfie en las redes sociales en un formato de cuatro imágenes, donde se ve a las jóvenes disfrutando de un ambiente distendido, muy probablemente en una cena o un fiesta. Tal como revelan los mismos medios, esta misteriosa amistad ha provocado tanta sorpresa en el círculo íntimo de la sobrina de los Reyes como preocupación en Zarzuela, donde, no obstante, no pueden hacer otra cosa que esperar a que esta amistad no depare imágenes comprometedoras.