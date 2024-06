Anabel Pantoja revienta tras la supuesta infidelidad de su pareja: "¿Podéis parar ya?"

Hace apenas dos semanas Anabel Pantoja anunciaba que está embarazada. A través de la portada de la revista 'Lecturas' la colaboradora televisiva daba a conocer que será madre junto a su pareja, David Rodríguez, y que por fin va a cumplir "un sueño", como ella misma declaraba.

No obstante, Lydia Lozano sacó a la luz una infidelidad de David Rodríguez hacia Anabel Pantoja. Que la tertuliana revelara esta información no le sentó nada bien a la influencer: "Creo que la libertad de expresión es maravillosa y la aplaudo, pero dentro de un respeto y unos límites. No sabéis hasta qué punto podéis tocar el alma y la cabeza con una sola frase dañina".

En teoría, David Rodríguez habría engañado a su pareja durante un viaje a Canarias, donde se "enrolló con una chica". Mientras, la futura madre de su hijo se encontraba en Estados Unidos cubriendo un evento para TardeAR.

Ahora Anabel Pantoja se encuentra enmedio de esta vorágine, y ha acabado reventando. La influencer se ha desfogado a través de Instagram, donde ha criticado profundamente la presión que está sufriendo con estos rumores: "¿Podéis parar ya? Es que sinceramente es bastante fuerte que no sigáis vuestro trabajo y vida sin mencionarme. Porque yo he seguido viviendo sin hacerlo", criticaba.

Así, se ha dirigido al programa de Quickie, donde están prácticamente todos los extertulianos de Sálvame, después de que Lydia Lozano lanzara la exclusiva de la supuesta infidelidad: "Se trabaja y se sigue viviendo sin tener que mencionar ni hablar de nadie. Solo hay que levantarse temprano y currar duro. Es mucho más sano y honrado para tu mente. Dejadme en paz. Como si no existiera para vosotros".

Finalmente, la sobrina de Isabel Pantoja ha sentenciado su mensaje con las siguientes palabras: "Proponéoslo que seguro que lo conseguís. Y, de camino, como dice una grande: comprarse una vida".