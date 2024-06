Así es Manuel Escribano, el torero con el que Laura Sánchez ha recuperado la ilusión en el amor

Hace tres semanas se confirmaba la separación de Laura Sánchez y David Ascanio tras 15 años de amor y casi 6 de matrimonio. Una ruptura que se habría producido, como apuntaba la revista '¡Hola!' de mutuo acuerdo y de manera amistosa, desde el amor y el respeto, y sin que hubiese terceras personas implicadas en su decisión de emprender caminos separados al no poder superar una crisis que comenzó el verano pasado al encontrarse en momentos vitales muy diferentes de sus vidas.

Y ahora sale a la luz que la modelo onubense vuelve a estar ilusionada en el amor junto al torero Manuel Escribano, con el que ha sido sorprendida disfrutando de un romántico paseo abrazados por el centro de Sevilla en el que no faltaron los besos y las confidencias. Unas imágenes que publica este miércoles '¡Hola!', que revela que la pareja coincidió por primera vez hace relativamente poco y, aunque no se esconden y disfrutan de su felicidad sin ocultarse porque ambos están solteros y sin compromiso, todavía se están conociendo y es muy pronto para hablar de relación.

Laura Sánchez, en una imagen de archivo / EUROPA PRESS

Una incipiente pero ilusionante historia de amor de la que 'LOC', de 'El Mundo', da más datos. Tras coincidir en la pasada edición de 'We Love Flamenco' en enero -a la que Laura asistió con David Ascanio- la top y el torero comenzaron a coincidir y, cuando la 'chispa' saltó después de Semana Santa, ella decidió llamar por teléfono a su exmarido para contárselo porque no quería que se enterara por la calle. También es conocedora de esta 'especial amistad' su hija Naia, que cumple 18 años en agosto y que ya conocería a Escribano, señal de que lo suyo marcha viento en popa. Sin embargo, por el momento la andaluza prefiere ser cauta y dice que el diestro no es su novio y que se están conociendo.

Manuel Escribano, tras pasaportar al sexto de Victorino Martín en Sevilla / E. Press

Una pareja sorpresa que hace que ahora cobren sentido las imágenes de Laura asistiendo a las corridas de Manuel en La Maestranza de Sevilla durante la Feria de Abril, y en Las Ventas el pasado 6 de junio, tan solo un día después de salir a la luz su separación de Ascanio. Entonces se dejaba ver de lo más sonriente y, aunque desconocíamos su incipiente historia de amor con el torero, lo cierto es que sus ojos ya transmitían un brillo especial. Ahora el tiempo dirá si su relación se consolida, pero por el momento prefieren ir paso a paso y vivir su ilusión con tranquilidad y lejos de los focos.