Aluvión de críticas a Vicky Martín Berrocal por su posado en bikini

Las redes sociales pueden hacer mucho daño. Los usuarios a veces olvidan que, detrás de cada cuenta siempre hay una persona, y parece que criticar a través de Internet es mucho más fácil que hacerlo cara a cara. Esto es lo que le ha ocurrido a Vicky Martín Berrocal, quien ha recibido un aluvión de críticas tras su último posado en bikini.

Esto ha ocurrido en Instagram, donde la socialité ha compartido una publicación con un carrusel de cuatro fotografías en las que vestía un bikini y un bañador, mientras disfrutaba de unas vacaciones en Ibiza. Sus followers han sido muy duros con ella, opinando que las fotografías están "súper retocadas", en un post que acumula ya más de mil comentarios.

Una seguidora ha hecho suposiciones de que Vicky Martín Berrocal, con el tiempo, ha perdido naturalidad: "Pues yo estoy un poco...¿triste? No sé cómo definirlo. Te he seguido siempre, siempre me has gustado y me sigues gustando, pero verás, tengo ya una edad y unos kilos. Me gustaba cómo presumías antes de tu cuerpo y ahora, no sé cómo me siento".

Otra, ha apuntado a que está completamente segura de que retoca sus fotografías antes de publicarlas: "¡Pero qué dices! ¡Las fotos tienen Photoshop y filtros! 😂😂😂 En persona no tienes esa piel... Te he visto en persona... arrugada y con flacidez . Y has adelgazado por las pastillas y la reducción de estómago....no entiendo por qué no dices la verdad", critica.

Sin embargo, no todas las opiniones han sido negativas, y es que más de una seguidora ha salido en defensa de la diseñadora, contestando a los comentarios que le atacan, criticando en este caso el linchamiento injustificado en redes sociales: "Estás estupenda, lo que me parece muy fuerte es que entre mujeres exista esta envidia, cuando lo que tenemos que hacer es reconocer cuando otra mujer está estupendísima, como es este caso. No buscar 'Ay, seguro que las fotos están retocadas'. Desde luego, qué mala es la envidia".

No es la primera vez que a Vicky Martín Berrocal le llueven los comentarios críticos en sus post de Instagram, y es que hace tan solo un par de semanas compartió otra publicación, posando esta vez con dos bañadores, en la que otra vez muchas seguidoras opinaban que las fotografías estaban editadas.