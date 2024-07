Joana Sanz explica por qué no se separa de Dani Alves: "No es fácil divorciarse cuando ese matrimonio ya no va para ninguna parte"

Desde que Dani Alves fue denunciado por violar a una joven el pasado 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona, los medios de comunicación pusieron el foco no solo en el exfutbolista, sino también en su mujer, Joana Sanz.

Al principio ella decidió apoyar al exjugador del FC Barcelona, pero en marzo de 2023 publicó una carta de su puño y letra en la que comunicaba a todos sus seguidores de Instagram que había tomado la decisión de divorciarse de él.

No obstante, la modelo no tardó en cambiar de opinión, y a las pocas semanas retrocedía y aclaraba que iba a permanecer al lado de su marido. Y hasta la fecha lo ha cumplido. De hecho, tras la salida del deportista de la cárcel de Brians 2 la pareja continúa firme.

Se conoce que, incluso, Alves y Sanz planean mudarse juntos a Canarias, huyendo del foco mediático para tratar de encontrar algo más de tranquilidad. No obstante, la decisión de la canaria ha sido duramente criticada por muchas personas, y ahora ella ha aclarado en Instagram su posición.

Contestando a una ronda de preguntas en esta misma red social, ha dado su opinión sobre el amor y el matrimonio: "No creo en el matrimonio. Les invito a todos a que se casen, celebren la fiesta, porque es un recuerdo maravilloso para tener, muy divertido y más si lo compartes con tus seres queridos, pero, de resto, no es más que un papel firmado".

En este sentido, ha considerado que, una vez te casas, es mucho más difícil romper el vínculo con esa persona, dejando entrever que, quizás, este puede ser uno de los motivos que le ha llevado a permanecer al lado de Dani Alves: "No es tan fácil, cuando ese matrimonio ya no va para ninguna parte, divorciarse. Yo pensaba que era más de lo mismo, un papel firmado y ya. Pero no mis amores, es superjodido divorciarse, así que no se casen, ¿para qué?".