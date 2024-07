Alejandra Rubio se derrumba en directo hablando de su embarazo: "Lo tenemos todo en contra"

El pasado 19 de junio Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaron que van a ser padres. Una noticia que la pareja anunciaba a bombo y platillo vía exclusiva y que, a pesar de que ha sido inesperada incluso para ellos, no les puede hacer más felices.

Al margen de su juventud, ya que la hija de Terelu Campos tiene solo 24 años -el hijo de Mar Flores, por su parte, tiene 31- lo realmente llamativo de esta futura paternidad es el poco tiempo de relación que llevan, ya que hace menos de cinco meses que comenzaron su historia de amor.

Alejandra está embarazada de 4 meses, por lo que el bebé nacerá en diciembre. Y aunque todavía no conocen el sexo, la colaboradora televisiva confiesa que le encantaría que fuese una niña, aunque no cree que siga la tradición familiar de ponerle Teresa -como su madre y su abuela- a su primera hija.

Desde que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia dieron la noticia, el foco mediático se ha posado sobre ellos. Además, la pareja está recibiendo multitud de ataques, tanto de personajes públicos y colaboradores, como a través de las redes sociales e, incluso, en plena calle.

Así lo ha relatado la hija de Terelu Campos en Así es la vida, derrumbándose en pleno directo, asegurando que este linchamiento podría haber acabado con su relación: "Ha sido súper duro porque se podrían haber cargado esto. Las barbaridades que hemos escuchado en redes y hasta por la calle", ha lamentado.

Uno de los aspectos que más han criticado es que anunciaran el embarazo a través de una exclusiva, gracias a la que se pueden haber enbolsado unos 85.000 euros. En este sentido, la joven colaboradora de televisión ha confesado sentirse exhausta con la situación: "Hay gente majísima y te dan la enhorabuena y hay otra gente que no es así. Y te dicen cosas crueles y sufro. Me ha dado igual todo esto, pero ahora no puedo".

La presentadora del programa de televisión, Sandra Barneda, se ha mostrado empática con Alejandra Rubio, y no ha dudado en levantarse para darle un abrazo y tratar de calmarle: "Te entiendo muchísimo, es muy complicado de lidiar. Si estuviese esperando un hijo no sé cómo lo llevaría".