Álvaro Muñoz Escassi se pronuncia sobre su relación con Hiba Abouk: "Estoy soltero y no hago nada malo conociendo a nadie"

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi hicieron pública su ruptura el pasado 27 de junio. En realidad, quien decidió comunicarlo de manera oficial fue ella. Al parecer, la separación no ha sido precisamente amistosa, y ella ha dejado claro que no quiere saber nada de él. Y esto, ¿puede deberse al affaire del jinete con Hiba Abouk?

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. / RD

Tan solo unos días después de hacerse pública la ruptura, Escassi apareció con Hiba Abouk en una fiesta, donde no se escondieron y se dieron muestras públicas de amor, mostrándose especialmente acaramelados. De hecho, él llego a coger a la actriz de la cintura delante de todo el mundo.

Después de esto, y viendo el revuelo que se ha generado. Álvaro Muñoz Escassi ha querido aclarar el tipo de relación que le une a Hiba Abouk, apuntando a que son amigos, pero que no tendría nada de malo que fueran algo más, y dejando entrever que se están conociendo: "Hiba es amiga mía. Estoy soltero y no hago nada malo conociendo a nadie".

Fue la colaboradora de televisión Paloma Barrientos quien desveló el romance entre Álbaro e Hiba: "Álvaro se montó en las atracciones que había con los hijos de Hiba. Él la agarraba por la cintura. Estaban encantados, sonrientes… A la mañana siguiente, desayunando en el hotel con los niños, no se escondían", detalló.

La periodista concretó que, pese a que no les vio besarse en ningún momento, lejos de esconderse, mostraban una actitud muy cómplice: "No vi besos, pero Escassi en un momento determinado le pasó un brazo por encima del hombro y también se llevó al hijo de Hiba a la zona de atracciones. Además, estaban en el mismo hotel y desayunaron juntos, no se escondían".