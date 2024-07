El estado de salud de Anabel Pantoja preocupa a sus seguidores en pleno embarazo

Hace apenas dos semanas Anabel Pantoja anunciaba que está embarazada. A través de la portada de la revista 'Lecturas' la colaboradora televisiva daba a conocer que será madre junto a su pareja, David Rodríguez, y que por fin va a cumplir "un sueño", como ella misma declaraba.

La sobrina de Isabel Pantoja ha llegado a la mitad de su embarazo, ya que ahora mismo está atravesando la semana 20. No obstante, este segundo trimestre está siendo duro para ella, ya que ha confesado varias veces a través de redes sociales estar teniendo problemas para dormir.

Pese a esto, la influencer no ha parado su vida, ni muchísimo menos sus compromisos laborales. De hecho, ayer mismo acudió a un evento organizado por Dulceida, Rainbow, donde estuvo muy bien rodeada, acompañada por algunos de los influencers más conocidos del país, quienes también son sus amigos.

Sin embargo, Anabel Pantoja no esperaba lo que le ha ocurrido hoy. Y es que ha dejado muy preocupados a sus seguidores con la última actualización sobre su estado de salud. Lo ha hecho a través de los stories en Instagram, donde ha publicado una fotografía en la que aparece con los ojos visiblemente llorosos.

Anabel Pantoja preocupa a sus seguidores. / Instagram

"Mañanas y noches complicadas", ha escrito la creadora de contenido. En la siguiente historia ha compartido una imagen de la evolución de su bebé, acompañada de unas emotivas palabras: "Ver esto es lo que me hace levantarme y seguir. Gracias bebé por cuidarme, no dejarme sola y levantarme cuando me caigo. TE ADORO".