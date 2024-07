Destapan una nueva infidelidad de Escassi a María José Suárez

Por si no fuese suficientemente enrevesado todo lo que rodea a la ruptura de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, una nueva persona entra en escena con una información que podría complicar todavía más las cosas y dejar a la modelo destrozada.

Se trata de Amor Romeira, que asegura que ha visto las pruebas de que el jinete fue infiel en más de una ocasión a la andaluza. Un testimonio que ve la luz cuando el ex de Lara Dibildos está en el ojo del huracán por haber sufrido una presunta extorsión de la persona con la que habría sido desleal a María José. Esta mujer, cuya identidad no ha trascendido por el momento aunque se rumorea que podría hablar, envió un correo electrónico a la Miss España 1996 para contarle que su novio le habría sido infiel. Pero no solo eso, ya que habría 'extorsionado' a Escassi, amenazándole con hacer públicos imágenes y vídeos muy comprometedores que no le dejarían en buen lugar si no le pagaba los 1750 euros que le debería.

Un auténtico culebrón del que todavía queda por descubrir parte al que ahora se suma Amor, que desvela que le han llegado "informaciones muy heavys, muy fuertes, y que pueden dar un giro total a los acontecimientos". "Hay un nuevo testimonio. He tenido acceso a las pruebas, he contrastado que son verídicas, que proceden de Álvaro Muñoz Escassi y es muy fuerte, o sea, es muy fuerte. Me pongo en la situación de María José y debe ser complicado haber vivido con un desconocido" adelanta.

A pesar de que todavía no puede contar todo lo que sabe, la artista sí nos ha dejado diferentes piezas para que construtamos el puzzle: "Es otra mujer y... hasta donde yo tenía entendido esa mujer había sido pillada por María José Suárez. Pero contrastando las informaciones, nunca fue María José Suárez la que le escribió a la muchacha, sino el mismo Álvaro Muñoz Escassi haciéndose pasar por María José Suárez". "Para que te hagas una idea, Álvaro Muñoz Escassi,se hace pasar él mismo por María José Suárez de cara a las personas con las que está siéndole infiel a María José Suárez. Algo que no entiendo" apunta.

Una persona que se ha "desahogado" con la propia Amor, que tiene todas las pruebas y promete hacerlas públicas muy pronto en sus redes sociales.