Belén Esteban carga contra Alejandra Rubio: "Qué ridículo estás haciendo, te crees que eres la Beyoncé"

Desde que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia dieron la noticia de que iban a convertirse pronto en padres, el foco mediático se ha posado sobre ellos. Además, la pareja está recibiendo multitud de ataques, tanto de personajes públicos y colaboradores, como a través de las redes sociales e, incluso, en plena calle.

Así lo relató la hija de Terelu Campos en Así es la vida, derrumbándose en pleno directo, asegurando que este linchamiento podría haber acabado con su relación: "Ha sido súper duro porque se podrían haber cargado esto. Las barbaridades que hemos escuchado en redes y hasta por la calle", lamentó.

Uno de los aspectos que más han criticado es que anunciaran el embarazo a través de una exclusiva, gracias a la que se pueden haber enbolsado unos 85.000 euros. En este sentido, la joven colaboradora de televisión confesó sentirse exhausta con la situación: "Hay gente majísima y te dan la enhorabuena y hay otra gente que no es así. Y te dicen cosas crueles y sufro. Me ha dado igual todo esto, pero ahora no puedo".

Como no podía ser de otro modo, en Ni que fuéramos Shhh están hablando mucho sobre esto. De hecho, la última en criticar la actitud que está teniendo Alejandra Rubio ha sido la propia Belén Esteban: "Qué ridículo estás haciendo, Alejandra, te crees que eres la Beyoncé en blanquita y pequeña. Qué protagonismo, estás encantada", comenzaba diciendo mientras miraba fijamente a cámara.

Después, ha opinado que todo lo que le está pasando es por haber vendido la exclusiva, dando a entender que todo lo que le está ocurriendo es debido a este movimiento, y diciendo que esto a ella también le ha pasado: "Yo también me he peleado mucho con la prensa, me he puesto farruca, pero los años te hacen aprender y cuando he vendido una exclusiva he sido consciente de lo que he hecho".

Por otra parte, la colaboradora ha defendido a los presentadores de Así es la vida por el programa donde Alejandra se derrumbó: "Ayer cuando llegué a casa miré el programa tuyo y tengo que dar la enhorabuena a Sandra y a César por la llamada de atención que le dieron. Lo que nosotros hacemos, aunque para vosotras somos unos bestias, es lo que hacéis vosotras, tu madre, tu tía, y tú".